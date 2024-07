GP Gran Bretagna: la griglia di partenza a Silverstone

A sorpresa tre britannici a podio per queste qualifiche, con la doppietta Mercedes seguita da Norris. Ecco la griglia del GP di Gran Bretagna

Il meteo non ha certamente aiutato in questo weekend a Silverstone, e probabilmente non lo farà nemmeno domani durante la gara del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo un sabato particolarmente piovoso, si è giunti alla formazione della griglia di partenza, e nonostante le difficoltà incontrate da tutte le monoposto, ci si aspetta una gara ricca di battaglie in pista. Dopo la vittoria di Kimi Antonelli, in un clima di mercato piloti davvero acceso, ecco delle sorprese anche nei risultati di queste qualifiche.

Q1 libero dalla pioggia

La pioggia ha concesso una tregua ai piloti di Formula 1 durante il Q1, con un primo settore ancora bagnato che ha visto la pista trasformarsi rapidamente. La Mercedes è partita con grande determinazione grazie a Hamilton e Russell, protagonisti già nelle FP3. Entrambi hanno fatto segnare tempi eccellenti con gomme intermedie. Nel frattempo, Norris si è posizionato subito dietro a Verstappen. Sainz ha avuto difficoltà all’inizio ma è riuscito a recuperare, posizionandosi vicino al suo compagno di squadra. I piloti della Ferrari hanno adottato una strategia differente, optando per gomme slick già dal principio con il pacchetto pre-Barcellona, sperando che questa scelta potesse essere vantaggiosa in gara. Tuttavia, non ha portato grandi benefici, soprattutto per il monegasco.

Durante la seconda sessione, Perez è scivolato in diciannovesima posizione a causa di un errore alla curva Copse, evidenziando il suo stress recente. Questo ha aumentato le incertezze di Chris Horner riguardo alla possibilità di sostituirlo con Ricciardo. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa, riavviata poco dopo. Stroll è stato oggetto di un’indagine per aver lasciato la pit lane durante la bandiera rossa. Nonostante alcuni danni ai fondi delle auto dovuti alla ghiaia, i tempi dei piloti sono rimasti molto ravvicinati. Inizialmente, Ferrari e Mercedes si sono mantenute in testa, ma Leclerc ha presto avuto problemi con le gomme, compromettendo il suo Q2 e uscendo per un errore nel secondo settore.

Una podio inaspettato

In Q3, tutti i piloti hanno migliorato i loro tempi. Hulkenberg ha ottenuto risultati eccellenti, mentre Verstappen ha avuto difficoltà rimanendo in quarta posizione. Norris ha continuato a dimostrare la sua forma chiudendo il podio delle qualifiche dietro a Russell e Hamilton. La presenza di tre britannici nelle prime tre posizioni non solo conferma il ritorno della scuderia di Brackley, ma sottolinea anche la stabilità della McLaren.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITIVA PER IL GP Di GRAN BRETAGNA

1. George Russell

2. Lewis Hamilton

3. Lando Norris

4. Max Verstappen

5. Oscar Piastri

6. Nico Hulkenberg

7. Carlos Sainz

8. Lance Stroll

9. Alexander Albon

10. Fernando Alonso

11. Charles Leclerc

12. Logan Sargeant

13. Yuki Tsunoda

14. Zhou Guanyu

15. Daniel Ricciardo

16. Valtteri Bottas

17. Kevin Magnussen

18. Esteban Ocon

19. Sergio Perez

20. Pierre Gasly

Francesca Luna Barone