GP Gran Bretagna, Leclerc: “Una gara frustrante”

Polemiche e critiche contro Ferrari. La prima vittoria di Sainz messa i ombra dalle discussioni sulla strategia di gara

Ancora una gara che darà tanto da discutere nel corso della settimana, prima del prossimo appuntamento in Austria. Quella che sembrava una grande opportunità di recuperare punti preziosi in classifica sul diretto rivale Verstappen, frenato prima da una foratura e poi da una serie di problemi di grip e all’ala anteriore, si è invece trasformata nell’ennesima occasione buttata da una strategia molto discutibile al muretto box. Con l’entrata della Safety Car in pista a causa della monoposto di Ocon bloccata sul rettilineo, in Ferrari avrebbero potuto optare per un doppio pit stop con Sainz e Leclerc, montando la mescola più morbida e prestante per affrontare l’ultima concitata fase di gara.

Di fatto, però, a giovare dei nuovi pneumatici è stato solo lo spagnolo, vincitore del GP inglese, che è riuscito così ad avere un vantaggio notevole sul compagno di squadra, che non è nemmeno riuscito a contrastare gli avversari alle sue spalle, anch’essi con gomma più prestante, contro le hard del monegasco. Non è la prima volta che gli uomini di Maranello penalizzano il numero 16 non garantendogli le condizioni ottimali per concretizzare gli incredibili risultati delle qualifiche del sabato. GP Gran Bretagna: Leclerc non si scompone, ma la delusione c’è.

Charles pitting for hard tyres. He is back into action in P3. Halfway into #BritishGP pic.twitter.com/WZa1b6k3TJ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 3, 2022

GP Gran Bretagna e la delusione di Leclerc: “Le decisioni prese non sono state giuste per me“

Ai microfoni di Sky Sport F1, Charles Leclerc ha parlato della difficile gara di Silverstone, persa per un errore di gestione gara: “Non lo so, davvero. Ancora una volta in cui il risultato finale non c’è. Io ho fatto di tutto, credo si sia visto nella mia difesa alla fine. Di più non si poteva. Quando è entrata la Safety Car, le decisioni prese non sono state quelle giuste per me“, ha detto il monegasco con rammarico.

Cosa succederà adesso? Ci sarà un confronto Ferrari-pilota? Il numero 16 del Cavallino rimane calmo, ma la frustrazione è visibile: “Non sono nessuno per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari, però ovviamente è stata una gara frustrante e ho l’impressione di aver perso tempo rispetto al mio passo ottimale, soprattutto nei primi stint. Ma non ho un’immagine globale. Detto questo, oggi è la prima vittoria di Carlos e non vorrei che l’attenzione venisse focalizzata su di me, ma sul suo momento, che è speciale. Da parte mia, però, non posso nascondere la delusione. La mia tristezza? Ovvia“, ha concluso.