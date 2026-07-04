GP Gran Bretagna, Leclerc: ritrovato il feeling con la SF-26

GP Gran Bretagna: Leclerc ritrova la fiducia con la sua SF-26

Nel GP di Gran Bretagna Leclerc ha ritrovato sensazioni positive dopo aver vissuto settimane complicate per via del feeling incerto con la sua vettura. Il monegasco ha chiuso le qualifiche di Silverstone al secondo posto in griglia, alle spalle della sola Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari ha spiegato che gli interventi sul setup della SF-26, decisi dopo la Sprint Race, gli hanno restituito fiducia al volante. Già al termine della gara breve, il monegasco aveva anticipato l’intenzione di modificare l’assetto della propria monoposto. Durante quella sessione, infatti, aveva individuato con precisione le aree su cui intervenire prima delle qualifiche, sperando che i correttivi potessero funzionare. Le modifiche hanno effettivamente funzionato, e il feeling ritrovato ha permesso al ferrarista di spingere con maggiore sicurezza nel time attack decisivo. Un risultato che restituisce morale al box Ferrari, reduce da un weekend cominciato con qualche incertezza tecnica e diverse domande senza risposta.

Ai microfoni, Leclerc ha confermato le sensazioni positive provate al volante della sua monoposto. Il pilota ha ricordato come, in passato, il proprio punto di forza fosse sempre stato estrarre qualcosa in più dalla vettura proprio in Q3. “Il passo l’ho trovato semplicemente grazie ad un feeling migliore con la macchina. Nel passato, ma anche fino a qualche gara fa, la mia forza è sempre stata estrarre qualcosa in più dalla vettura in Q3. Avevo fiducia nella macchina e sapevo come si sarebbe comportata. Questo feeling l’ho completamente perso recentemente”. Leclerc ha poi aggiunto che in Austria si era qualificato secondo, ma senza provare soddisfazione perché il feeling era completamente assente. Oggi, invece, quella sensazione è finalmente tornata. Nelle gare precedenti, Leclerc aveva vissuto con poche certezze al volante della SF-26, con un ritmo che sembrava sempre a un passo dal potenziale reale della vettura.

Leclerc guarda con cautela alla gara di domani

Nonostante l’entusiasmo, Leclerc ha invitato tutti alla cautela. Il feeling ritrovato in qualifica, infatti, non è detto che si ripeta identico in gara. Le mescole da gestire saranno diverse, così come i carichi di carburante. Sono elementi che cambiano il comportamento della vettura rispetto a un giro secco lanciato sul time attack. Il pilota Ferrari ha raccontato: “Se il feeling rimarrà non lo so. Ho imparato qualcosa di nuovo che sarà utile nelle prossime gare e per lo sviluppo della vettura”. Leclerc ha aggiunto di sperare di provare le stesse sensazioni anche in gara. Il pilota, però, sa che i tanti cambiamenti introdotti rappresentano più una nuova filosofia di lavoro. Non si tratta, dunque, di un semplice aggiustamento estemporaneo, ma di un cambio di approccio più strutturale. Il monegasco ha comunque riconosciuto la forza di uno dei rivali per la vittoria. “Realisticamente sarà difficile togliere la vittoria a Kimi, che oggi ha fatto un gran giro”, ha concluso Leclerc.