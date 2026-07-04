GP Gran Bretagna, Antonelli: “Pole molto soddisfacente”

Terminate le qualifiche del GP di Gran Bretagna: Kimi Antonelli segna il miglior crono a Silverstone

Cala ufficialmente il sipario sulle qualifiche del fine settimana inglese del Mondiale 2026. A Silverstone, con un crono di 1:28.111, il più veloce è Andrea Kimi Antonelli, che nel GP di Gran Bretagna partirà dalla prima casella. Accanto a lui, la Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila, invece, per Lewis Hamilton e George Russell.

Il più veloce già dalla seconda sessione, Antonelli porta oggi sul podio un italiano dopo diversi anni. E ciò nonostante le preoccupazioni avute per la prima posizione all’ultimo giro cronometrato. Giro durante il quale l’attuale leader del Campionato è riuscito a tirare giù circa tre decimi. Una pole non facile, quella di oggi, che conferma ancora una volta la costanza del giovane talento italiano.

Le dichiarazioni di Antonelli

Durante le interviste post-qualifiche, Antonelli ha ammesso lo stress sostenuto oggi. “Ero un po’ stressato perché non mi piace mai uscire per primo per l’ultimo tentativo. L’ultimo giro è stato però molto preciso e devo dire, fortunatamente, è venuto tutto bene. Il vento ha reso il tutto più complicato. C’erano delle folate ed era imprevedibile, ma abbiamo costruito il nostro ritmo durante le qualifiche. Portare a casa la pole è molto soddisfacente“, ha ammesso l’italiano.

Nominati sono stati anche i cambiamenti applicati dal pilota tra la Sprint e la sessione appena conclusa. Nessun cambiamento, però, è stato apportato alla monoposto Mercedes. Lo stesso Kimi ha infatti dichiarato: “Non abbiamo cambiato nulla alla vettura, in realtà. Abbiamo fatto qualcosina sul differenziale, sulla vibrazione dei freni e sulla guida. Abbiamo lavorato per aggirare un po’ i problemi e abbiamo trovato un buon assetto che mi aiutasse a prevedere le qualifiche“.

Mantenere la prima posizione domani però non sarà affatto facile. “Sicuramente non sarà semplice con le due Ferrari dietro di me. Il loro passo è buono ma il nostro oggi era forte, così come nella Sprint. Speriamo di poterlo avere anche domani e di poter fare una bella gara“.

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