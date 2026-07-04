GP Gran Bretagna: la griglia di partenza a Silverstone

GP Gran Bretagna: le qualifiche premiano Kimi Antonelli, Leclerc e Hamilton all’inseguimento del poleman

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna vedrà scattare dalla pole position Kimi Antonelli, che dopo la vittoria nella Sprint Race firma un perfetto 1:28.111. Era il 1953, quando Alberto Ascari firmava l’ultima pole italiana sul circuito di Silverstone. Dopo ben 73 anni, un italiano torna ad occupare la prima casella di partenza dello storico tracciato inglese. Secondo, a poco meno di due decimi, Charles Leclerc. Il monegasco ha fatto un ottimo giro, riuscendo a guidare sopra i problemi riscontrati fino ad ora, e rimanendo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Sir conquista la terza posizione, a tre decimi dalla vetta, ma portando entrambe le Ferrari nelle prime tre posizioni. Chiude la seconda fila George Russell, che riesce a portare la sua Mercedes lì davanti, dopo lo strano errore in Q1. Infatti, il pilota inglese è stato protagonista di un lungo durante la prima fase delle qualifiche, che lo ha portato a sbattere contro le barriere. La monoposto, però, non ha presentato gravi danni, tanto che il pilota è riuscito a farla ripartire per portarla al box.

La top 10 delle qualifiche del GP di Gran Bretagna: Hadjar batte Verstappen, scintillanti le Racing Bulls, anonime le McLaren

La terza fila è aperta da un ottimo Isack Hadjar, che precede di due posizioni il compagno di squadra e 4 volte campione del mondo, Max Verstappen, settimo in griglia. La Red Bull sembra essere la terza forza in campo, dopo Mercedes e Ferrari. Sesto posto per Lando Norris a quasi 8 decimi da Antonelli. La McLaren pare essersi “spenta” durante questa qualifica, dopo aver dimostrato un buon passo nella Sprint Race (Norris è arrivato terzo). Oscar Piastri partirà ottavo seguito dalle due Racing Bulls rispettivamente di Arvid Lindblad e Liam Lawson, che chiudono la top 10. Nelle retrovie le posizioni sono più o meno le stesse di sempre: le Aston Martin partiranno dal fondo insieme alle Cadillac, Bearman batte ancora Ocon come Gasly batte Colapinto e le Williams di Sainz e Albon in messo a loro. Buone le Audi con Bortoleto e Hulkenberg in undicesima e tredicesima posizione. La gara partirà domani alle 16:00.

La griglia di partenza definitiva del GP di Gran Bretagna

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Sergio Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)