GP Gran Bretagna, qualifiche: Antonelli in pole

Antonelli conquista la pole nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna: ecco il riassunto di quanto è accaduto

Termina la sessione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna. A fare la pole a Silverstone è Andrea Kimi Antonelli, che riporta l’Italia in pole nel circuito inglese, cosa che non accadeva dal 1953. Dietro a lui si sono classificati Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente in seconda e terza piazza. Rivediamo insieme quanto è accaduto.

Q1: Ferrari in corsa per la pole. McLaren in difficoltà.

A entrare per prime in pista troviamo le due Cadillac di Perez e Bottas, in questo weekend con una livrea speciale dedicata all’anniversario dell’indipendenza Americana. Dietro di loro partono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il primo a fare il tempo è Carlos Sainz con 1:33:460, condizionato da un errore causato dal vento. Un tempo superato poco tempo prima da Bearman e successivamente da Charles Leclerc che conquista un tempo di 1:29:534.

A dieci minuti dal termine scatta bandiera gialla a causa di un incidente di Russell contro le barriere tra le curve 6-7. Il britannico riesce a ripartire e rientra ai box per sostituire l’ala anteriore e tornare in pista, conquistando il quinto tempo riuscendo a salvarsi per il Q2.

A pochi minuti della fine della sessione si ferma Colapinto ma riparte. Al termine i più veloci sono: Hadjar in prima posizione seguito dalla Racing Bulls di Lawson e dalla Ferrari di Leclerc. Tra gli eliminati troviamo: Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso.

Q2: Antonelli primo. Norris salvo per un soffio al nono posto.

La sessione riprende e il primo tentativo è delle due Red Bull con Verstappen che fa il primo crono a 1:29:308. Superato successivamente da Hamilton con 1:28:864. Nel mentre Russell si piazza al secondo posto e il compagno Kimi Antonelli, che aveva segnalato precedente dei problemi all’acceleratore, alla fine conclude terzo. Il più veloce al termine è stato il pilota bolognese seguito da Leclerc e Hamilton. Mentre tra gli eliminati abbiamo: Bortoleto, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Sainz, Albon.

Q3: Antonelli in pole al GP di Gran Bretagna

Inizia la lotta per la pole a Silverstone. Il primo crono è di Piastri oltrepassato momentaneamente da Leclerc con il tempo di 1:28:620. I primi tentativi si concludono con le due monoposto Mercedes al comando seguite da Hamilton, condizionato da un errore in curva 3. A conquistare la pole nel circuito inglese è Andrea Kimi Antonelli seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente in seconda e terza posizione.