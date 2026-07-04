Formula 1 Gran Premio Gran Bretagna Primo piano GP Gran Bretagna, qualifiche: Antonelli in pole 4 Luglio 2026 Ilaria Atzeni © formula1.com Antonelli conquista la pole nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna: ecco il riassunto di quanto è accaduto Termina la sessione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna. A fare la pole a Silverstone è Andrea Kimi Antonelli, che riporta l’Italia in pole nel circuito inglese, cosa che non accadeva dal 1953. Dietro a lui si sono classificati Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente in seconda e terza piazza. Rivediamo insieme quanto è accaduto. Q1: Ferrari in corsa per la pole. McLaren in difficoltà. A entrare per prime in pista troviamo le due Cadillac di Perez e Bottas, in questo weekend con una livrea speciale dedicata all’anniversario dell’indipendenza Americana. Dietro di loro partono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il primo a fare il tempo è Carlos Sainz con 1:33:460, condizionato da un errore causato dal vento. Un tempo superato poco tempo prima da Bearman e successivamente da Charles Leclerc che conquista un tempo di 1:29:534. A dieci minuti dal termine scatta bandiera gialla a causa di un incidente di Russell contro le barriere tra le curve 6-7. Il britannico riesce a ripartire e rientra ai box per sostituire l’ala anteriore e tornare in pista, conquistando il quinto tempo riuscendo a salvarsi per il Q2. A pochi minuti della fine della sessione si ferma Colapinto ma riparte. Al termine i più veloci sono: Hadjar in prima posizione seguito dalla Racing Bulls di Lawson e dalla Ferrari di Leclerc. Tra gli eliminati troviamo: Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. Q2: Antonelli primo. Norris salvo per un soffio al nono posto. La sessione riprende e il primo tentativo è delle due Red Bull con Verstappen che fa il primo crono a 1:29:308. Superato successivamente da Hamilton con 1:28:864. Nel mentre Russell si piazza al secondo posto e il compagno Kimi Antonelli, che aveva segnalato precedente dei problemi all’acceleratore, alla fine conclude terzo. Il più veloce al termine è stato il pilota bolognese seguito da Leclerc e Hamilton. Mentre tra gli eliminati abbiamo: Bortoleto, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Sainz, Albon. GO KIMI!! ANTONELLI TAKES POLE FOR SUNDAY’S BRITISH GRAND PRIX!!! ☝️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/bkvLe912HI — Formula 1 (@F1) July 4, 2026 Q3: Antonelli in pole al GP di Gran Bretagna Inizia la lotta per la pole a Silverstone. Il primo crono è di Piastri oltrepassato momentaneamente da Leclerc con il tempo di 1:28:620. I primi tentativi si concludono con le due monoposto Mercedes al comando seguite da Hamilton, condizionato da un errore in curva 3. A conquistare la pole nel circuito inglese è Andrea Kimi Antonelli seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente in seconda e terza posizione. Tags: 2026, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, GP Gran Bretagna, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari Continue Reading Previous ELMS Imola, le parole dei quattro poleman in conferenza stampaNext GP Gran Bretagna, Hamilton: “Strategia decisiva in gara”