GP Gran Bretagna, Hamilton: “Strategia decisiva in gara”

Hamilton punta sulla strategia Ferrari per il GP di Gran Bretagna

Lewis Hamilton scatterà dalla terza posizione nel GP di Gran Bretagna, al termine di qualifiche che lo hanno visto protagonista davanti al pubblico di Silverstone. Il sette volte campione del mondo ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando i progressi della Ferrari e indicando la strategia come possibile arma per la gara di domenica. Il britannico guarda infatti con fiducia alla corsa, convinto che il gioco di squadra possa offrire un’opportunità per mettere sotto pressione la Mercedes.

Hamilton soddisfatto del terzo posto nelle qualifiche a Silverstone

Intervistato al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton ha ammesso che il risultato ottenuto rappresenta comunque un motivo di soddisfazione, nonostante non sia riuscito a conquistare la pole position davanti ai suoi tifosi: “Sono contento di essere comunque qui. È un terzo posto, ma sono contento di essere qui”.

Il britannico ha poi elogiato sia i rivali sia il lavoro svolto all’interno della Ferrari, soffermandosi in particolare sulla prestazione del compagno di squadra: “Kimi e Charles hanno fatto un lavoro grandioso oggi. Charles ha fatto dei grandi miglioramenti, ovviamente. Oggi non avevamo il passo, purtroppo. Le Mercedes credo che siano avanti già da un po’, però stiamo colmando un po’ il divario. Il fatto che Charles sia così in alto è grandioso per il team”.

Hamilton punta sulla strategia Ferrari per la gara

Guardando alla corsa di domenica, Hamilton non nasconde che il passo mostrato dalla Mercedes rappresenta ancora un punto di riferimento. Tuttavia, il britannico crede che Ferrari possa sfruttare il gioco di squadra e le strategie per provare a mettere pressione agli avversari: “È bello essere qui davanti. Non so se potremo prendere Kimi o metterlo in difficoltà, lo vedremo domani.”

Infine, Hamilton ha spiegato quale sarà l’obiettivo della Ferrari, confidando nella possibilità di ribaltare i valori emersi in qualifica: “Speriamo di poter giocare con la strategia e lavorare in squadra per cercare un po’ di ribaltare la loro superiorità. Vedremo domani se ci riusciremo.”

Ferrari partirà quindi con due monoposto nelle posizioni di vertice e proverà a sfruttare ogni opportunità per mettere pressione alle Mercedes in una gara che si preannuncia particolarmente combattuta sul circuito di Silverstone.