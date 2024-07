GP Gran Bretagna, Hamilton: “Lavorare insieme per tenere dietro Norris”

Prima fila tutta delle Frecce d’Argento: Lewis Hamilton affiancherà il poleman, George Russell, alla partenza del GP di Gran Bretagna

Super sabato per Mercedes. Dopo la vittoria di Kimi Antonelli in Formula 2, il team di Brackley porta a casa la pole position con George Russell. A completare la prima fila del GP di Gran Bretagna è Sir Lewis Hamilton, secondo in qualifica, davanti al terzo britannico in top 3, Lando Norris. Un 1-2 in qualifica tutto Mercedes che non arrivava dal Gran Premio di Arabia Saudita 2021, quando ancora vi era Valtteri Bottas al fianco del sette volte iridato.

Macchina fantastica, risultato inaspettato. Ma chissà per domani…

“Innanzitutto un grande ringraziamento a questo pubblico, sono fiero di essere qui con tre inglesi nei primi tre posti“ ringrazia Lewis Hamilton, dato anche l’ottimo risultato ottenuto dai piloti di casa. “Congratulazioni a George che ha fatto un lavoro eccezionale. Non ci aspettavamo sicuramente di fare la prima fila questo weekend ma è davvero straordinario per noi, per il nostro team. La macchina era fantastica oggi in pista e tutti ai box, tutto il team che è venuto qui merita questo risultato”. Dopo alcune fatiche, Mercedes sembra aver trovato la quadra.

“La macchina ha dato sensazioni grandiose“ continua. “Era tutta una questione di mettere le gomme in temperatura al momento giusto e avere la posizione giusta in pista. Alla fine penso che ci fosse ancora margine di crescita, George è riuscito a provarlo“. Il lavoro di squadra sarà fondamentale domenica: “Però mi sento fiducioso con la macchina che abbiamo domani e con queste condizioni penso che potremo lavorare insieme per tenere dietro Lando“. Domani vi sarà un’altra grande chance di non vedere Max Verstappen sul gradino più alto del podio, vista la partenza in quarta posizione. Potrà Hamilton portare a casa la numero 104?