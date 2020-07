GP Gran Bretagna, è Hulkenberg il sostituto di Perez

Il GP di Gran Bretagna riserva subito una sorpresa negativa: Sergio Perez è risultato positivo al Covid-19; sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto

Nico Hulkenberg, dopo le indiscrezioni lanciate nella serata di ieri, è ufficialmente il sostituto di Sergio Perez per il GP di Gran Bretagna. Ricordiamo che il pilota messicano è risultato ieri positivo al Covid-19, dopo aver effettuato un secondo tampone a seguito di un primo con esito “incerto”.

Per Nico Hulkenberg una ghiotta chance per rientrare nel Circus dopo aver perso il sedile al termine dell’ultima stagione. Le ultime tre stagioni il pilota tedesco le ha passate nelle fila del team Renault, mentre la sua squadra precedente è stata proprio l’attuale Racing Point, Force India ai tempi. Hulkenberg ha come miglior risultato in carriera un quarto posto e questa potrebbe rivelarsi un’occasione importante per conquistare il suo primo podio al termine del GP di Gran Bretagna.

Racing Point si è vista scegliere tra uno dei due piloti riserva Mercedes e proprio il pilota tedesco. L’alternativa a Hulkenberg è stata Esteban Gutierrez, ma il minor tempo di lontananza dalla Formula 1 dell’ex Renault ha fatto propendere la scelta verso “Hulk”.

Il team con base a Silverstone è la più grande rivelazione della Formula 1 2020, con una monoposto che ha dimostrato di potersi giocare posizioni importanti. Sulla Racing Point va però detto che pende ancora la protesta ufficiale del team Renault. Notizie a riguardo dovrebbero arrivare non prima della seconda gara in terra britannica.