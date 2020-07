Brundle: “Verstappen vorrà approdare in Mercedes?”

Martin Brundle ritiene che Max Verstappen valuterà se approdare in Mercedes, se continua a non vincere titoli con la Red Bull

Verstappen è il pilota più giovane sia per quel che riguarda l’approdo in Formula 1 che per quel che riguarda la vittoria di un Gran Premio. L’olandese non nega di voler completare la tripletta diventando il più giovane campione del mondo di Formula 1 in assoluto. Il tempo per raggiungere questo obiettivo sta per scadere, ma nonostante ciò Verstappen e il suo team hanno ancora molto da fare per battere la Mercedes. Secondo Brundle, arriverà il giorno in cui il giovane olandese vorrà trasferirsi in Mercedes per realizzare i suoi sogni, se la Red Bull non sarà in grado di soddisfare i suoi obiettivi.

“Penso che sentiremo messaggi via radio più frustrati. Il team è stato davvero eccezionale ai pit stop e ha fatto un ottimo lavoro in Ungheria. Penso che Max lo apprezzi davvero ma si guarderà intorno e penserà a vincere un Mondiale, così penserà: ‘come posso approdare in Mercedes?’” dichiara Brundle a Motorsport. Vi sono state solo tre gare della stagione 2020 ma Brundle crede che la frustrazione crescerà già in Verstappen. L’olandese è 30 punti dietro a Lewis Hamilton che si dirige verso la doppia gara di Silverstone.

COME ANDRA’ A SILVERSTONE PER LA RED BULL?

“Normalmente Red Bull appare con un pacchetto che sembra avere tutti gli ingredienti necessari per la vittoria, ma a metà stagione poi mollano la presa. Ancora una volta la monoposto sembra avere molto potenziale, ma occorre spremerlo. Vedremo come andrà a Silverstone. Penso che il telaio sia abbastanza forte e anche la Honda sia forte, ma vedremo come andrà. Quando riusciranno a padroneggiare con la monoposto? Questa è la domanda ricorrente“ ha così concluso Brundle. Verstappen ha prorogato il suo contratto Red Bull nel gennaio 2020, fino alla fine della stagione 2023.