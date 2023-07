Albon: solo amarezza con la FIA

Albon sente che Williams ha perso un’opportunità in Austria

Si riaccendono le critiche contro la FIA dopo la revisione della griglia d’arrivo con Alex Albon che crede che la Williams avesse la possibilità di segnare più punti durante il fine settimana del Gran Premio d’Austria Sprint. Pur deluso per aver perso punti, ha tratto ottimismo dal livello di prestazioni della squadra.

Albon e Williams sono arrivati ​​al Red Bull Ring dopo l’ottimo settimo posto in Canada, regalando alla squadra di Grove il secondo piazzamento a punti della stagione e portandoli sopra AlphaTauri nella classifica di F1.

Con la velocità elevata in rettilineo della FW45, perfetta per la pista di Spielberg, Albon è stato tra i primi 10 per tutto il fine settimana, lottando per segnare punti sia nello Sprint che nel Gran Premio completo. Tuttavia, il passaggio dalle gomme intermedie alle slick nella Sprint (mentre diverse altre monoposto sono rimaste fuori) lo hanno fatto scendere al 13° posto, mentre una sfida lunga tutta la gara per un singolo punto nel Gran Premio si è conclusa con un P11, dopo essere stato revisionato dall’Aston Martin.

Riflettendo sulla gara di domenica e sul fine settimana nel suo insieme, Albon ha dichiarato: “Abbiamo fatto un’ottima partenza e non potevamo non sfruttarla per trovare una posizione e poi per guadagnare punti. Il primo tratto (con gomme medie) è stato abbastanza divertente, avevo la Red Bull (di Sergio Perez) vicino a me, avevo George Russell dietro di me, e mi sentivo come se fossi in una buona posizione. Ho faticato un po’ con quella prima gomma dura. Ad essere onesti, Kevin Magnussen è bravo a difendere e mi ha tenuto dietro più a lungo di quanto avrei dovuto permettergli, quindi ho distrutto un po’ le mie gomme combattendolo”.

Albon tornerà a punti presto?

“Ho faticato un po’ durante l’intero periodo e quando ho visto Stroll ai box davanti, ho capito…Ho sentito la musica di Lo Squalo che arriva da dietro e lui mi ha preso“.

Albon ha aggiunto che la prossima opportunità per la Williams di segnare punti arriverà probabilmente al Gran Premio del Belgio e sul veloce circuito di Spa-Francorchamps alla fine di questo mese, dopo le gare a Silverstone e all’Hungaroring.

“P11 penso sia tutto ciò che avremmo potuto fare oggi”, ha continuato a commentare. “Nella Sprint, penso che saremmo dovuti andare a punti… Penso che saremmo dovuti arrivare a punti in questo fine settimana: è una pista che ci si addice più di altre”.

“Forse Spa, penso, potrebbe essere la prossima occasione, ma è un grande progresso, stiamo dimostrando che ora stiamo lottando… Anche Logan Sargeant ha fatto una grande gara in P13, quindi è stata una grande gara per entrambi. Stiamo facendo progressi e questa è la cosa principale”.