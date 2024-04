GP Giappone, Verstappen: “È domani la giornata che conta”

Una pole position semplice, quella siglata da Max Verstappen, nonostante le caratteristiche di una pista sensibile e imprevedibile

Nuova qualifica, nuova pole position. Max Verstappen non si è lasciato scappare nemmeno la prima fila del GP del Giappone, che domani lo vedrà scattare accanto al compagno di squadra, già determinato a dargli del filo da torcere. L’olandese della Red Bull è apparso in grande forma nell’arco di tutto il weekend e, fino ad ora, ha dimostrato di voler recuperare il terreno perso durante l’ultima tappa del mondiale, che lo ha visto ritirarsi a pochi giri dall’inizio della gara.

Verstappen ha dominato le tre sessioni di qualifica che anticipano il GP del Giappone, trovandosi a proprio agio con la monoposto, che allo stesso modo è apparsa molto competitiva e solida tanto nel giro secco quanto nella simulazione del passo gara. Insieme a Sergio Perez, l’olandese ha siglato un 1-2 che domani potrebbe regalare sorprese, considerando le prestazioni del messicano che ha apertamente dimostrato e dichiarato di voler salire sul gradino più alto del podio.

PISTA SENSIBILE PER IL GP DEL GIAPPONE, MA PER VERSTAPPEN IL RISULTATO NON CAMBIA

Intervistato al termine delle qualifiche, Verstappen non ha nascosto un po’ di perplessità nei confronti della pista su cui domani si troverà a cercare di consolidare il proprio dominio. “Siamo stati molto vicini oggi, questa è una pista molto sensibile per via dell’asfalto e anche per le gomme. L’asfalto è molto aggressivo“, ha sottolineato l’olandese al termine del sabato di Suzuka. “Vai al limite, ma non sempre funziona. L’importante era andare in pole, anche se vuoi che ogni giro sia perfetto, non sempre ti riesce“.

Tuttavia, l’olandese è sempre a un passo dalla perfezione e anche oggi ha dato prova del proprio talento e dell’equilibrio della propria monoposto. Allo stesso tempo, Verstappen ha sottolineato di rimanere concentrato in vista di domani. La gara è infatti il vero fulcro della sua attenzione e l’olandese punta a regalare al proprio team una doppietta Red Bull per incoronare un weekend del GP del Giappone per ora senza nessuna sbavatura.