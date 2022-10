GP Giappone, Verstappen: “Contento di essere in pole”

Grazie ad un vantaggio di soli 10 millesimi sul rivale al titolo, Verstappen, conquista la pole position del GP del Giappone

Una sessione di qualifiche, quelle del GP del Giappone, che hanno regalato a Max Verstappen la partenza dalla pole position. Il pilota campione del mondo, già dalla Q1, tranne per la seconda sessione di qualifiche, è sempre stato in testa come pilota più veloce. Nel circuito della Honda, l’olandese, vuole cercare di chiudere il discorso sul titolo mondiale già nella gara di domani. Ma alla partenza dovrà stare attento alle due monoposto della Rossa, pronte a rimandare la festa al pilota numero uno. Storicamente la partenza, del GP del Giappone, ha sempre regalato ritiri a carambola, Verstappen dovrà stare attento a non concludere la gara anticipatamente. Però, il pilota Red Bull, dovrà stare attento alla decisione della FIA sul impeding ai danni di Norris.

MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2 — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Alle domande di rito nel post qualifica, Verstappen, spiega che: “È stato davvero incredibile tornare a gareggiare qui, a Suzuka, durante questa sessione di qualifiche a basso carburante. Durante il mio ultimo giro ho perso una parte del condotto, non mi sono potuto migliorare“. Sul quasi incidente con Norris, si esprime dicendo: “Stavo andando piuttosto piano, volevo scaldare le gomme a causa delle condizioni della pista. Mi sono spaventato e per fortuna Lando è riuscito a evitarmi e non è successo nulla di grave“. Alla domanda sulla gara di domani, l’olandese, parla dicendo: “Sarà interessante vedere il meteo. Dobbiamo soltanto vedere quello che succederà, io mi sento in fiducia con la vettura“, Verstappen conclude cosi la propria intervista.

L’olandese campione del mondo se..

Verstappen diventa campione del mondo se: