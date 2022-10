GP Giappone, qualifiche: risultato in bilico, si aspetta l’investigazione

La Formula 1 torna finalmente a Suzuka! Lo storico tracciato nipponico ospiterà domani il diciottesimo appuntamento della stagione 2022. Quello che potrebbe matematicamente confermare Max Verstappen Campione del Mondo a quattro gare dalla chiusura del Mondiale. Ed è stato proprio l’olandese della Red Bull ad aver firmato il tempo più veloce dell’ultima sessione di prove libere, davanti alle due Rosse di Sainz e Leclerc. Osservato speciale: Yuki Tsunoda, al suo primo Gran Premio di casa nella categoria regina. Vediamo insieme come sono andate le qualifiche del Giappone.

Il primo a ottenere il miglior tempo è proprio Max Verstappen, in 1’30″224. Lo segue a un decimo di distanza Carlos Sainz, con il compagno di squadra alle spalle. In gran forma Fernando Alonso, che si impone in quarta posizione. Scavalcando per pochi millesimi il tempo di Sergio Perez, vincitore dello scorso GP. Le Mercedes invece concludono soltanto in settima e undicesima posizione.

Buona la prestazione di Mick Schumacher, che al contrario del suo compagno di squadra riesce a qualificarsi in Q2. Anche Daniel Ricciardo riesce a fare meglio rispetto a Lando Norris. Difficile la sessione per i piloti AlphaTauri: un problema con i freni impedisce a Gasly di superare il taglio per il Q2. Gli esclusi dunque sono: Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Nicholas Latifi.

How we ended up after the first chunk of qualifying…

Una potentissima evoluzione di pista rimescola le carte al termine del Q2. Verstappen e i due piloti Ferrari, che restano nelle prime tre posizioni, scelgono di rimanere ai box per salvare un set di gomme. Ne approfittano così gli altri: Sergio Perez si mette in testa con un crono di 1’29″925. Per soli tre millesimi, Fernando Alonso prende la posizione su Max Verstappen. Si migliorano anche Esteban Ocon e i due piloti Mercedes, che costringono le Rosse a scalare pericolosamente in sesta e in nona posizione. Sebastian Vettel passa il taglio per il Q3 contro Daniel Ricciardo per soli tre millesimi. L’australiano è dunque il primo degli esclusi, seguito da Bottas, Tsunoda, Zhou e Mick Schumacher.

0.003s between Alonso and Verstappen 0.001s between Hamilton and Sainz 0.003s between Vettel and Ricciardo

The margins in this one were ridiculous! 🤏

Max Verstappen alza l’asticella con un crono di 1’29″304. Assicurandosi la pole position per soli dieci millesimi dalla Ferrari di Charles Leclerc. Un incidente tra Verstappen e Lando Norris, però, durante il tentativo di scaldare le gomme dell’olandese, sarà investigato al termine della sessione. La top 3 viene chiusa da Carlos Sainz, che partirà in seconda fila assieme a Sergio Perez. Seguono Esteban Ocon, che supera il compagno di squadra; Hamilton, Alonso, Russell, e infine Sebastian Vettel e Lando Norris a chiudere le prime dieci posizioni.

That was close! 🙈

Lando Norris just avoids Max Verstappen, who gets a huge kick of oversteer coming into the final chicane

No contact is made and they both continue#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L0sztfX65N

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022