GP Giappone, Sainz: “Domani occhio al meteo”

Carlos Sainz Jr. conclude terzo le qualifiche del GP del Giappone e strizza l’occhio al meteo variabile in gara

Per la settima volta su diciotto sessioni di qualifica in questo 2022 la top 3 è composta dal duo Ferrari Leclerc-Sainz e dall’olandese della Red Bull Max Verstappen. Lo spagnolo del team di Maranello chiude terzo per l’ottava volta in stagione accusando un ritardo di soli cinquantasette millesimi dal campione del mondo in carica e quaranta dal compagno di squadra. Nonostante finora da queste situazioni Sainz sia sempre stato quello uscito più “malconcio”, le condizioni di meteo variabile previste sul cielo del Giappone potrebbero favorirlo in gara.

“Siamo arrivati nuovamente tutti vicini – ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport F1 nel post-qualifiche – il mio è stato un giro buono fino all’ultima curva, dove ho avuto tanto pattinamento e il posteriore scivolava tanto. Ci sono state tante qualifiche dove siamo arrivati tutti e tre appaiati con mezzo decimo di differenza, anche se purtroppo sono quasi sempre io ad avere la peggio. Domani speriamo di riuscire a capitalizzare invertendo questa tendenza”.

Le previsioni del cielo di Suzuka sono incerte per domani. Già negli scorsi giorni i piloti hanno dovuto affrontare condizioni di tracciato bagnato, condizioni nelle quali la Ferrari non si è dimostrata particolarmente competitiva. “Domani il meteo giocherà un ruolo importante – prosegue Sainz – dovrebbe arrivare la pioggia ma non sappiamo in che momento. Ci sono tante cose che possono accadere domani in gara, per questo abbiamo risparmiato anche un set di soft in caso dovessero servire. Sicuramente la posizione ci permette di ambire a un risultato importante”.

Le orecchie dello spagnolo sono ora tese in direzione degli uffici della Direzione Gara. Il poleman Verstappen infatti sarà indagato per impeding ai danni di Lando Norris. L’olandese rischia da una reprimenda a tre posizioni di penalità da scontare in griglia.