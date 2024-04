GP Giappone, Red Bull: “Siamo fiduciosi per questo weekend”

Nonostante la pioggia delle FP2 che placa l’attività in pista, Red Bull sembra essere ancora una volta la principale rivale

Il GP del Giappone ha preso il via: disputate le FP1 (alle 4:30 ore italiane) dove Red Bull ha riconfermato la forma smagliante “svanita” nel GP d’Australia. La sessione si è conclusa con Max Verstappen davanti a tutti con alle sue spalle Sergio Perez. Una piccola ma soddisfacente prova di forza per il team austriaco, che dopo il deludente weekend australiano vuole riprendersi il primato.

Ottimo il lung-run eseguito da entrambi i piloti che hanno mostrato di essere la prima forza. Tuttavia, la Ferrari non sembra così lontana: ottime le prestazioni di Leclerc e Sainz che puntano al colpaccio nella tappa del Sol Levante. Non abbiamo alcun riscontro per le FP2 dato l’arrivo della pioggia, protagonista assoluta della sessione. Le FP3 di domani saranno fondamentali per l’assetto in qualifica, e per avere le idee più chiare in vista della gara.

GP Giappone, Red Bull: Le parole di Max Verstappen

A conclusione della sessione, ecco quali sono state le parole del tre volte campione del mondo: “È stata una buona partenza per noi. Mi sono sentito a mio agio con la macchina. Ci sono ancora alcune cose da provare ma, nel complesso, è stato un buon FP1. Naturalmente, in FP2 non abbiamo potuto fare nulla, il che è un peccato perché questo significa che non conosciamo il ritmo di lungo periodo, ma non possiamo fare nulla” ha affermato.

“In generale, sembra che tutti siano un po’ più vicini rispetto allo scorso anno e non mi aspetto lo stesso tipo di lacune qui su questa pista. Ci sono alcune cose che vogliamo ancora guardare domani, ma nel complesso mi sono sentito abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo avuto e dei giri che abbiamo fatto. Suzuka è di solito una buona pista per il Team, quindi siamo fiduciosi sull’esito di questo fine settimana.” ha concluso

GP Giappone: Le parole di Sergio Perez

“Purtroppo non è stato un venerdì ricco di attività in pista, abbiamo ottenuto il massimo. Ci aspettavamo un FP2 migliore ma purtroppo la pioggia ci ha impedito di correre e questo ha significato che non abbiamo potuto ottenere ulteriori conoscenze. Penso che abbiamo una buona base dalla mattina però, dobbiamo solo cercare di comporre un po’ di equilibrio e speriamo di poter essere in una bella posizione. Sono stato contento della macchina fin dalla corsa che abbiamo avuto, abbiamo fatto alcuni cambiamenti in vista di questa gara e ci si sente bene” ha affermato.

“Avevamo fatto alcune modifiche per la FP2 e ovviamente non siamo riusciti a vederle ma siamo in una situazione simile a molti team intorno a noi. Domani sarà una sessione di prove molto impegnativa, faremo un po’ di giri di carburante e poi andremo in preparazione, quindi dovrebbe essere una mattinata interessante. Siamo fiduciosi per questo weekend; penso che la macchina stia funzionando bene“ ha concluso. Il GP del Giappone si rivelerà dominante per Red Bull? Non ci resta che attendere.