GP Giappone: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo tre anni la Formula 1 si prepara a ritornare in Giappone davanti ad un pubblico che ha sempre amato questo sport; vediamo gli orari TV del GP del Giappone, diciottesimo appuntamento della stagione 2022.

Il circuito di Suzuka, situato all’interno di un parco giochi di proprietà Honda, è l’unico a presentare un disegno a forma di otto, e si contraddistingue per la varietà e combinazione di curve uniche e impegnative, cambi di direzione e pendenze.

È un tracciato dove l’efficienza aerodinamica e un ottimo bilanciamento sono molto importanti.

Altra particolarità della pista di Suzuka è il rettilineo di partenza in discesa: sulla griglia i piloti sono così obbligati a rimanere con il piede sul freno fin quando non viene rilasciata la frizione allo spegnersi del semaforo rosso.

Nonostante la bellezza del tracciato, purtroppo a Suzuka è sempre stato complicato compiere dei sorpassi.

GP Giappone orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 07 ottobre 2022 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 05:00 fino alle 06:00 e dalle 08:00 fino alle 09:30. Sabato 08 ottobre 2022 alle ore 05:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 08:00.

La gara inizierà alle ore 07:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 07 ottobre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 05:00 alle 06:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 08:00 alle 09:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 08 ottobre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 05:00 alle 06:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 08:00 alle 09:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 16:30 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 09 ottobre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 07:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 16:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP del Giappone in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio del giappone in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Suzuka

Lunghezza giro: 5 807 Km

Giri: 53

Prima gara disputata: 1976

Web: suzukacircuit.jp

Vincitori delle passate edizioni