GP Giappone: l’ordine d’arrivo a Suzuka

GP Giappone ordine arrivo: Verstappen domina ancora a Suzuka, Ferrari fuori dal podio

L’ordine d’arrivo del GP di Giappone conferma lo strapotere di Max Verstappen sul tracciato di Suzuka. Il campione olandese conquista la sua quarta vittoria consecutiva in Giappone, firmando un successo maturato con freddezza e precisione. Nonostante le difficili condizioni della pista, con temperature basse e zone d’umido che hanno reso la guida complicata, il pilota della Red Bull non ha mai perso il controllo della corsa.

Partito dalla pole position, Verstappen ha gestito al meglio ogni fase della gara, resistendo agli attacchi delle due McLaren e mantenendo un ritmo insostenibile per tutti. Un’ulteriore dimostrazione del suo talento, in un fine settimana che lo ha visto primeggiare già dalle qualifiche, con un giro che ha fatto la differenza sul filo dei millesimi.

McLaren insegue, Ferrari limita i danni su un tracciato complesso

Alle sue spalle si confermano le due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri a completare il podio. Entrambi hanno provato a tenere il passo dell’olandese, ma senza mai avere l’occasione concreta di impensierirlo davvero. Una gara pulita, comunque, per la scuderia di Woking che si dimostra ancora una volta solida e costante.

Più complicata, come previsto, la domenica della Ferrari. Charles Leclerc ha lottato per difendere la quarta posizione e ha chiuso davanti a George Russell, che ha portato la sua Mercedes in quinta piazza. Sesto un ottimo Kimi Antonelli, alla sua terza gara in Formula 1, capace di confermare il buon momento dopo una qualifica brillante. Solo settimo Lewis Hamilton, autore di una gara senza grandi spunti ma comunque in zona punti.

MAX VERSTAPPEN WINS IN JAPAN!! The Red Bull driver secures victory after a measured drive under pressure #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/jJHRub1jJo — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

GP Giappone ordine arrivo ufficiale

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Jack Doohan (Alpine)

16. Nico Hulkenberg (Sauber)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Lance Stroll (Aston Martin)