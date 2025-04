Libretto auto, se c’è questo simbolo ti multano anche da fermo: 1.360€ senza possibilità di appello | Controlla subito

Prima di mettersi in viaggio è necessario accertarsi che la nostra auto sia in regola: tra tutte le scadenze non dimenticatevi di questa!

La legge prevede che la polizia debba effettuare controlli campione sulle automobili in circolazione. Si tratta dei cosiddetti posti di controllo, che sono in sensibile aumento.

Il motivo è collegato al fatto che nelle verifiche effettuate negli ultimi tempi il numero delle irregolarità riscontrate è in preoccupante aumento. Insomma, si fa presto a dire “patente e libretto”.

Il vecchio e storico slogan associato ai controlli campione presenta insidie quasi come i posti di blocco, ovvero l’area in cui i veicoli, in genere tutti quelli circolanti, vengono fermati obbligatoriamente per essere sottoposti ai controlli delle Forze dell’ordine.

Nel posto di blocco, invece, le vetture da fermare sono scelte a discrezione degli agenti. Ciò non toglie, tuttavia, che i documenti da esibire su richiesta debbano essere in regola. In genere si tratta di patente di guida, assicurazione del veicolo e libretto di circolazione. Focalizziamoci su quest’ultimo.

L’importanza del libretto: mai senza o si finisce in caserma

Se ci imbattiamo nella paletta dell’agente che ci invita a fermarci dobbiamo sapere che con ogni probabilità ci verranno chiesti tutti e tre i documenti di cui sopra. Se però circolare senza patente è un reato fin troppo ovvio, così come farlo con l’assicurazione del mezzo scaduta, è consigliabile non sottovalutare l’importanza del libretto di circolazione. Non averlo con sé o averlo con impresso un simbolo molto particolare può costare carissimo, in termini economici e non solo.

Il libretto di circolazione è di fatto la carta d’identità della nostra auto, motivo per cui non averlo in auto è illogico ed espone a una multa di entità variabile, oltre che all’obbligo di presentarsi alla caserma più vicina per mostrarlo. Una doppia scocciatura, ma molto peggio andrebbe se all’interno del libretto, pur presente, venisse riscontrata una grave irregolarità.

Occhio al timbro! Se ve lo fanno scatterà una multa da paura

In caso di mancata effettuazione della revisione del veicolo sul libretto sarà impresso un timbro con una data da non oltrepassare. Intanto, però, il guaio sarebbe fatto perché le multe per la mancata revisione oscillano tra i 330 e i 1360. Il tutto senza contare che il veicolo non verrebbe ritenuto idoneo alla circolazione e quindi non potrà essere usato fino alla data di cui sopra.

Inevitabile che sia così, dal momento che la revisione è un passaggio chiave nella “vita” del nostro mezzo, durante il quale viene controllato il corretto funzionamento di freni, luci e pneumatici. Le scadenze da rispettare per un automobilista, quindi, sono davvero tante. Il pagamento di bollo e RCA entro i tempi previsti è fondamentale, ma lo è anche effettuare la revisione. Il libretto di circolazione deve essere sempre con noi a bordo. E occhio a non farselo timbrare!