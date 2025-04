GP Giappone, Norris: “Max? L’ultima persona che lascia spazio”

Lando Norris chiude il GP Giappone in seconda posizione, e da leader del Mondiale. Meglio di lui ha fatto Max Verstappen, oggi vincitore

Le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, chiudono il GP Giappone sul podio, rispettivamente in seconda e terza posizione, battute da un Super Max Verstappen il quale malgrado una Red Bull, non proprio performante, riesce a fare sua la gara, con un’ottima gestione fin dalla partenza, che lo ha condotto alla vittoria.

Lando Norris tra i favoriti per la lotta iridata, partito dalla seconda posizione, non è riuscito a far meglio di così. Ha preferito portare a casa il miglior risultato possibile, e punti preziosissimi in ottica campionato. Nel finale è riuscito a contenere l’arrivo di un arrembante Oscar Piastri, il quale con l’altra McLaren, sembrava avere un passo migliore del compagno di squadra, che oggi esce da Suzuka da leader del Mondiale Piloti.

Just ONE POINT separates Lando and Max at the top of the championship 1️⃣ Norris: 62 points

2️⃣ Verstappen: 61 points

3️⃣ Piastri: 49 points#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/eFj3UszKKC — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

A pochi giri dal termine, le McLaren hanno dato persino l’impressione di essere le vetture da battere. Hanno tentato di acchiappare la Red Bull di Max Verstappen, il quale grazie al suo talento da vero campione, è riuscito a tenere a bada i due, e in particolare Lando Norris.

Lando: “Nel complesso, ottimo weekend”

“Credo di aver perso ieri. Max oggi ha fatto una bella gara, senza errori, il nostro passo era troppo simile per poter fare qualcosa di più. Gara lunga, abbiamo spinto tanto e abbiamo tutto dall’inizio alla fine, quindi è dura. Oggi non è bastato, non c’era niente di speciale che potessimo fare per superare Max. La Red Bull è stata molto veloce e non ha commesso errori, quindi si sono meritati la vittoria,” le prime parole di Lando Norris, al termine del GP Giappone 2025.

La gara è stata tutto sommato tranquilla, ma nel momento dei pit-stop, che hanno visto lottare la Red Bull contro la McLaren, con Lando Norris e Max Verstappen entrati insieme, non è mancato qualche brivido. I due all’uscita dalla pit-lane, si sono trovati appaiati con Norris che nel tentativo di uscire davanti a Max, ha perso la trazione finendo con le gomme di destra sull’erba. L’episodio ha inevitabilmente fatto attivare, le indagini da parte della direzione gara, conclusa come ‘incidente di gara’, dunque nessuna sanzione.

Parlando di quell’episodio, Lando Norris ha così commentato: “Mah, sono le corse. Lui era davanti, mi ha stretto un po’ all’esterno. Max è l’ultima persona al mondo, da cui mi aspetto che lasci spazio… Ma, nulla di scorretto, per cui non ho nulla da aggiungere…”

Lando onto the grass A heart in mouth moment for the championship leader at Suzuka!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WX3lwgs97d — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

“Nel complesso è stato un ottimo weekend, non abbiamo ottenuto le posizioni che volevamo, ovvero lottare per la vittoria come ogni fine settimana. Ma, loro se lo sono meritato, sia la Red Bull che Max. Sono veloci e stanno recuperando terreno, hanno fatto dei miglioramenti e, come team, non ne abbiamo avuti abbastanza in questo weekend. Quindi dovremo lavorare di più per il prossimo,” ha così concluso Lando Norris, l’intervista a fine gara.