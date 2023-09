Mercedes, Shovlin risponde a Hamilton

Un GP di Suzuka destinato a emergere dalle scintille, a seguito di una serie di dichiarazioni nella conferenza stampa. Ad aggiungersi questa volta è Andrew Shovlin che risponde ai commenti fatti da Hamilton in precedenza

La conferenza stampa di Suzuka, è stata segnata da alcuni momenti salienti. I risultati di ciascuna squadra iniziano a confermarsi soprattutto con l’arrivo della metà di campionato. Ovviamente, alcuni non sono stati all’altezza delle aspettative dei piloti, che dentro e fuori le conferenze stampa continuano a fare dichiarazioni su determinati elementi della vettura. Qualche giorno fa infatti, il primo a definire la vettura ‘difficile‘ è stato Lewis Hamilton a seguito del GP di Singapore, tutta via Andrew Shovlin, si mostra pronto a rispondere.

Il fedele ingegnere della squadra, lavora col team da numerosi anni, per questo, non è pronto a far scivolare nelle mani della stampa le parole di Lewis Hamilton. “Stiamo facendo davvero tanto lavoro per cercare di risolvere i problemi di questa macchina e fare in modo di non riaverli il prossimo anno. Ci stiamo muovendo in avanti. La macchina che avevamo nel 2022, la quale tendeva ad essere poco performante in qualifica, stava migliorando poco a poco. La performance dipendeva anche molto dal circuito.”

Dopo aver fatto un piccolo salto nel passato, Andrew Shovlin si sofferma sui progressi di quest’anno e le migliorie da apportare con il tempo. “Siamo migliorati su certi aspetti, su altri siamo ancora troppo lenti, quindi dobbiamo fare in modo di trovare il giusto andamento per sfidare la Red Bull. Un’altra cosa da considerare è anche che ormai le distanze sono diminiute molto, basta guardare al ritmo che avevamo un anno fa. Adesso siamo quarti e quinti in qualifica, lo scorso anno eravamo sempre in nona o decima posizione. Sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare, ma faremo in modo che i nostri piloti siano sempre soddisfatti.”