GP Giappone, McLaren: ottimismo per un buon weekend

McLaren resta il team da battere: un ottimo inizio di weekend anche al GP del Giappone

Inizia ancora una volta in discesa il weekend di gara del team di Woking. Entrambe le sessioni dominate dai piloti McLaren nel venerdì del GP del Giappone, la prima appannaggio di Lando Norris, la seconda di Oscar Piastri. Non brillante la prestazione dell’australiano nelle FP1, solo quindicesimo, a 1.159 dal compagno di squadra. Ottima invece quella di entrambi nella seconda sessione. Si presenta nuovamente come la squadra da battere il team papaya, dopo le prestazioni da vittoria in Australia e Cina. In attesa delle qualifiche, potrebbero agguantare la terza pole.

Visioni diverse, ma la positività è di casa

“È stata una giornata un po’ altalenante“ afferma Oscar Piastri, reduce da una sessione ottima e una meno buona. “Ma ci sono stati sicuramente degli aspetti positivi. Abbiamo alcune cose da mettere a punto per domani. La FP2 è stata una sessione piuttosto discontinua, il che ha reso difficile analizzare tutto, ma ci sono stati comunque degli insegnamenti positivi”. FP2 discontinue, come affermato dal numero 81, a causa di due bandiere rosse che hanno spezzato la sessione. “Un paio di modifiche e saremo pronti a partire” conclude.

Molta positività in più nelle parole di Lando Norris al termine della prima giornata del weekend del GP del Giappone: “Un buon primo giorno di ritorno in pista. Ci vuole un po’ di tempo per riprendere il ritmo delle cose qui, perché il circuito è così veloce, ma la macchina è in una posizione ragionevole”. Tuttavia non è ancora terminato l’impegno del venerdì: “Lavoreremo insieme durante la notte per apportare alcune modifiche in vista di domani, ma le mie sensazioni sono positive”. A ogni modo il team di Woking sembra essere a buon punto con il perfezionamento della monoposto.