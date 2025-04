Lawson retrocesso, parla Horner: “Essere crudeli per fare del bene”

Lawson retrocesso, Horner spiega: “Essere crudeli per fare del bene”

Christian Horner difende la scelta di Red Bull dopo la discussa retrocessione di Liam Lawson. Il team principal ha definito la decisione una scelta “necessaria” per il bene del pilota neozelandese, spiegando che “a volte bisogna essere crudeli per essere gentili”. Parole che arrivano dopo appena due Gran Premi disputati da Lawson nel 2025, tra difficoltà tecniche, errori in gara e una qualifica disastrosa in Cina.

Durante un evento promozionale a Tokyo con Red Bull e Racing Bulls, Horner ha fornito ulteriori dettagli ai microfoni di Sky Sports. “Ovviamente è orribile perché stai togliendo a qualcuno il sogno della vita, ma a volte serve prendere decisioni difficili”, ha dichiarato. “Questa non è la fine per Liam”, ha poi aggiunto, lasciando intendere che ci sarà ancora spazio per lui nel futuro Red Bull.

Due gare, tante difficoltà: “Abbiamo chiesto troppo, troppo presto”

La retrocessione di Lawson è maturata dopo due weekend negativi. In Australia, il pilota è stato protagonista di un incidente sul bagnato, mentre in Cina non è riuscito a fare meglio dell’ultima posizione in qualifica. Horner ha ammesso: “Abbiamo chiesto troppo, troppo presto. Dovevamo accettare che il salto fosse prematuro“.

L’obiettivo, ora, è quello di permettere al giovane neozelandese di recuperare fiducia e maturare esperienza con Racing Bulls, continuando il proprio percorso di crescita accanto a Isack Hadjar. Lawson retrocesso, per Horner è una decisione che guarda al lungo periodo. Allo stesso tempo, il team del 4 volte campione del mondo Verstappen punta a sfruttare al meglio l’esperienza di Yuki Tsunoda nel ruolo di riferimento interno.

Lawson: “Una sorpresa, ma resto in Formula 1”

Il diretto interessato ha preso la notizia con realismo. Intervistato da Motorsport.com a Suzuka, Lawson ha commentato: “Forse non mi aspettavo questa decisione così presto“. Tuttavia, ha sottolineato la volontà di trasformare la delusione in un’opportunità.

“Non è stata una mia scelta, ma essere ancora in Formula 1 resta un’enorme occasione per me”, ha aggiunto. Il pilota della Racing Bulls ha anche ammesso che sperava in una seconda occasione su una pista a lui più familiare. “Avrei voluto correre su un circuito conosciuto e avere un weekend pulito”, ha spiegato. Pur con amarezza, Lawson ha accettato la decisione: “Mi è stata comunicata, ho avuto uno o due giorni per pensarci. Ora guardo avanti“.

Mattia Romano