GP Giappone, Leclerc: “McLaren una minaccia?”

Quarto posto per Leclerc per il GP del Giappone: miglior risultato possibile o rimpianto per il podio sfumato?

Il monegasco ha ottenuto la quarta piazza a Suzuka, dopo una brillante gara. Il podio era alla portata? Leclerc ha senz’altro provato a conquistarne il gradino più basso per il GP del Giappone. Infatti, si è reso protagonista di uno spettacolare e folle sorpasso all’esterno in curva 2 ai danni di Russell. Ciò gli ha permesso di ottimizzare il risultato e perdere il minor tempo possibile, perciò, stavolta probabilmente ha ottenuto il miglior risultato possibile.

LAP 45/53 Brilliant racing from Russell and Leclerc The Ferrari driver wins this battle and moves up to P4 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/iPiTpust7X — Formula 1 (@F1) September 24, 2023

Intervistato a fine gara da Mara Sangiorgio, il monegasco ha infatti dichiarato: “Sorpassare Russell in quel momento era importante per me, perché Lewis dietro era davvero veloce. Mi aspettavo che Mercedes facesse un miglior gioco di squadra, quindi dovevo effettuare il sorpasso velocemente, non potevo perdere tempo. Sapevo di aver gestito bene le mescole fino a quel momento, perciò mi sono preso la responsabilità di rischiare. Comunque è stato un bel sorpasso”.

McLaren può essere una minaccia?

Grazie al risultato ottenuto a Suzuka, Ferrari è riuscita a rosicchiare a Mercedes qualche punto nella classifica costruttori. Il gap attualmente è di 24 punti, ma l’imponente escalation di McLaren può essere una minaccia? Il team di Woking attualmente occupa la quinta posizione, alle spalle di un Aston Martin in affanno. Secondo Leclerc occorre stare attenti nelle prossime gare, ma al momento la situazione non è così grave, anzi è ancora sotto controllo.

Some good moves out there to finish P4 👌 we’ll keep pushing 😤#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/UNIubHjCcD — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 24, 2023

“McLaren una minaccia che mi preoccupa? Sì e no. Qui a Suzuka sono state molto forti, così del resto lo erano state anche a Silverstone. Tracciati del genere li esaltano, perché affini alla loro vettura. Adesso è importante capire se riusciranno a riconfermarsi anche in Qatar. Se così fosse, la situazione diventerebbe un po’ più preoccupante, ma attualmente non sono preoccupato”, ha così concluso Leclerc la sua intervista post GP del Giappone.