GP Giappone, Leclerc ha creduto di essere finito sul podio

Al GP Giappone, Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta posizione, alle spalle dei primi tre saliti sul podio ovvero, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri.

Nel dopo gara durante le interviste nel ring, il pilota monegasco ha ammesso di aver confuso Sergio Perez con Max Verstappen, durante il Gran Premio, tant’è che pensava di aver tagliato il traguardo in terza posizione, dunque di essere finito sul podio.

Il pilota della Ferrari, era però ignaro di quanto accaduto a Sergio Perez, il quale a differenza di Max Verstappen si è trovato in balia di una sorte avversa, tra incidenti, penalità… e ciliegina sulla torta due ritiri, nella gara di casa della Honda.

L’equivoco è nato al giro 14°, quando Charles Leclerc ha visto una Red Bull che procedeva lentamente, tanto da riuscire a superarla. Si trattava di Sergio Perez, reduce da un contatto in partenza, un pit-stop e da un altro contatto con Kevin Magnussen. In quel momento, il messicano stava cercando di entrare in pit-lane per riparare i danni e andava piano, per poi ritirarsi. Il pilota è stato doppiato dagli altri piloti, tra cui il ferrarista che in quel momento era in quarta posizione.

È proprio in quel momento del GP Giappone che a Charles Leclerc, vedendo quella Red Bull, aveva dato per scontato che si trattasse di Max Verstappen, leader della gara.

Charles: “Pensavo che Max fosse fuori dalla gara!”

“Non ho nemmeno seguito cos’abbia fatto Max. Ho visto che si è fermato ai box, non so se fosse stato sotto Safety Car o appena dopo. E non so cosa poi sia successo,” ha commentato Charles Leclerc, secondo quanto riporta Motorsport.com.

“Quindi credevo che non fosse più in gara, e di essere finito sul podio… almeno fino all’ultimo giro, quando ho visto il tabellone e ho scoperto di essere quarto,” ha aggiunto Leclerc.

Nel corso delle interviste post GP Giappone, Charles Leclerc ha continuato a parlare di Max Verstappen, senza aver capito cosa fosse successo. E in quel momento, ha poi scoperto la verità, ovvero che si trattasse di Sergio Perez e non dell’olandese.

“Oh ok, era Checo. Beh io pensavo che Max fosse fuori dalla gara! Ma sì… tutto ciò mi ha reso confuso,” ha commentato il monegasco visibilmente confuso.

Tuttavia, Charles Leclerc ottenendo la quarta posizione, alle spalle di Max Verstappen e delle due McLaren, può ritenersi soddisfatto, per aver ottenuto il miglior risultato possibile.

“Loro erano molto forti. Ovviamente, sapevamo che Max fosse forte; allo stesso modo ce lo aspettavamo da parte di Checo, ma non so ciò che è accaduto con lui; infine anche le due McLaren. Dunque, non sono rimasto sorpreso. Tutto è andato come ci aspettavamo, quindi questo era il massimo che potevamo fare oggi,” ha spiegato Charles Leclerc in conclusione.