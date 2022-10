Max Verstappen ottiene la sua prima pole a Suzuka, alle sue spalle Charles Leclerc e Carlos Sainz. I primi tre a soli 57 millesimi, l’olandese a rischio penalità

Le qualifiche del GP del Giappone appena concluse vedono Max Verstappen davanti a tutti, un risultato che a breve potrebbe cambiare a seguito di un episodio durante le Q3 che ha coinvolto il pilota della Red Bull e Norris il quale ha cercato di superare il pilota olandese nel suo giro di riscaldamento, rischiando la collisione. L’episodio verrà investigato dopo la gara. Bene entrambe le Ferrari con Leclerc che ha ripreso confidenza con la sua F1-75 dopo aver accusato durante il venerdì poco feeling con la vettura, Bene anche Carlos Sainz davvero in forma questo weekend.

Perez in quarta posizione, non benissimo le Mercedes con Hamilton e Russell rispettivamente in sesta e ottava posizione.

Uno strabiliante Sebastian Vettel

Sebastian Vettel raggiunge la Q3 piazzandosi in nona posizione.

Grande prestazione da parte del pilota tedesco il quale considera il circuito di Suzuka una delle sue piste preferite.

Immensa la sua gioia per il risultato, da consolidare domani in gara, ringraziando il suo team con un team radio davvero esilarante, rilasciando qualche parola in giapponese per ringraziare i numerosi fan.

GP Giappone, la griglia di partenza

Prima fila

Max Verstappen e Charles Leclerc

Seconda fila

Carlos Sainz e Sergio Perez

Terza fila

Esteban Ocon e Lewis Hamilton

Quarta fila

Fernando Alonso e George Russell

Quinta fila

Sebastian Vettel e Lando Norris

Sesta fila

Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas

Settima fila

Yuki Tsunoda e Guanyou Zhou

Ottava fila

Mick Schumacher e Alexander Albon

Nona fila

Pierre Gasly Kevin Magnussen

Decima fila

Lance Stroll e Nicholas Latifi

Non ci resta che attendere domani, alle 7 a.m il via del GP Giappone, ricordando che potete seguire ogni momento della gara anche nella nostra live!

Valeria Caravella