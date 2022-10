GP Giappone, per Verstappen solo una reprimenda

Max Verstappen conserva la pole del GP del Giappone: per lui i commissari combinano unicamente una reprimenda per quel che è avvenuto con Lando Norris nel Q3

Quello di oggi è stato un Max Verstappen protagonista in tutto e per tutto delle qualifiche del GP del Giappone. Per la pole messa in tasca per appena 10 millesimi sì, ma pure per il quasi incidente a avvenuto con Lando Norris nel Q3 che gli è costata un’investigazione. Sull’episodio avuto luogo all’uscita della 130R la Race Direction ci ha voluto vedere chiaro, richiamando entrambi i piloti per un incontro volto a sentire le loro versioni. Al termine del quale è stato deciso di imporre all’olandese non più di una reprimenda.

Sia la Red Bull che la McLaren erano nel loro giro di preparazione quando si è visto la prima perdere il controllo del posteriore, e la seconda andare fuori pista per evitarla. A caldo l’inglese aveva dichiarato d’aspettarsi una penalità. Di tutt’altro avviso sono stati i commissari.

Ad incidere la spiegazione fornita dal campione del mondo. “La macchina 1 era consapevole della presenza davanti della vettura 55 e dell’avvento della monoposto 4. Scegliendo di accelerare nel preciso istante in cui quest’ultima aveva deciso di sorpassarla. Sfortunatamente, a causa della mancanza di temperatura sulle gomme, il pilota ha perso il controllo del proprio veicolo provocando uno snap antiorario”, così recita il documento emesso dalla FIA.

In seguito si legge che rispetto a quanto dichiarato poco prima, davanti agli steward Norris si è espresso affermando che si è trattato “semplicemente di uno sfortunato incidente“. Tuttavia ribadendo le responsabilità di chi è alla guida di mantenere sempre il controllo del mezzo. Stando a ciò, e sulla base dei precedenti (Hamilton su Sirotkin al GP del Brasile del 2018), si è quindi proceduto per questo tipo di sanzione. Per Verstappen si tratta della prima reprimenda stagionale che gli consente di tenersi stretta la partenza dal palo nella gara di domani.