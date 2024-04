GP Giappone, il miglior venerdì di Mercedes del 2024

In Giappone Mercedes porta la miglior W15 della stagione, finora, pronti per lottare nel GP di domenica e nelle qualifiche

Venerdì dolceamaro per il team di Brackley, caratterizzato da un’ottima sessione di libere nel mattino giapponese. Poco utili, invece, le FP2, vista la pioggia intermittente che ha caratterizzato l’ora di prove in pista. Raccolti dunque dati a metà, sebbene al termine delle seconde libere i due piloti delle frecce d’argento siano riusciti a strappare un crono. Miglior inizio di weekend della stagione dunque per Mercedes, nonostante il limitato tempo a disposizione nella prima giornata del GP del Giappone. Infatti, anche durante la mattinata sono stati persi minuti preziosi a seguito di un incidente del pilota della Williams, Sargeant.

FP2 ⏳ Playing the waiting game at Suzuka Given the mixed forecast for the rest of the weekend, we’re reluctant to use up our limited supply of Intermediate tyres Soon as the track has dried up we’ll be straight out there 👍 pic.twitter.com/R2k72GQBtz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 5, 2024

Molta fiducia dalle frecce d’argento

“Nelle FP1 abbiamo fatto meglio di quanto ci aspettassimo“ afferma George Russell. “È stata una piacevole sorpresa e la macchina è stata davvero piacevole da guidare. Sia io che Lewis siamo soddisfatti dell’equilibrio generale. Tuttavia, la W15 si comporta meglio in condizioni più fresche, bisogna essere cauti”. La giornata è stata utile per la raccolta dati, nonostante i disagi causati dal meteo: “Oggi ci siamo concentrati su diversi test ed esperimenti per rendere la vettura più consistente in condizioni variabili. Il tempo ci dirà se hanno avuto l’impatto desiderato ed è stato frustrante non poterli valutare ulteriormente nel pomeriggio”.

“È un vero peccato per chi è qui e per chi sta guardando a casa che non abbiamo potuto correre molto nelle FP2”. Sono infatti tantissimi i tifosi giapponesi accorsi al tracciato di Suzuka per seguire il weekend di gara. “Spero riusciremo a trovare una soluzione per questi momenti e condizioni. Non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima”. E riguardo il sabato? Le parole del britannico: “Guardando a domani, le qualifiche saranno interessanti in quanto si tratta di una gomma da giro singolo. La maggior parte dei piloti potrebbe avere a disposizione solo tre o quattro set di mescola Soft, per cui bisognerà assicurarsi di centrare ogni singolo giro“.

Lewis Hamilton condivide il parere del compagno di squadra: “Le FP1 sono state un’ottima sessione per noi. È stata la migliore di quest’anno e la migliore per la macchina. Mi sentivo molto positivo ed eccitato in vista delle FP2, perché questo è un circuito in cui ogni pilota ama guidare. È stato quindi un peccato non riuscire a girare molto“.

“Negli ultimi due anni abbiamo lottato con una vettura che aveva un bilanciamento incostante ed era difficile da guidare. Dopo l’Australia, il team ha svolto un ottimo lavoro e oggi sembrava che avessimo iniziato a correre. La macchina era decisamente più a posto”. Il sette volte iridato è dunque fiducioso: “Abbiamo una base migliore da cui partire questo fine settimana e speriamo di poterla sfruttare”.