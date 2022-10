GP Giappone, FP2: due Frecce regine della pioggia

Tornano a farsi minacciose le Frecce d’Argento, con un incredibile tempo di Russell. Ferrari sesta e undicesima

Piove ancora sul bagnato a Suzuka in occasione della seconda sessione di prove libere. Dopo il colpaccio nella notte di Fernando Alonso, che ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle FP1, si torna in pista. Il grip che offre l’asfalto umido è minimo e i piloti faticano a mantenere la traiettoria. Latifi è autore di un fuoripista, poi seguito da Tsunoda. Brivido anche per Leclerc che va lungo in curva. Per fortuna, nessun danno per la sua Ferrari.

Passano i minuti e l’aderenza delle vetture con l’asfalto migliora, tanto che Russell torna ai box per montare mescola intermedia. Buoni tempi delle Mercedes, con Hamilton che ferma il tempo a 1’44”298.

GP Giappone, FP: che Mercedes a Suzuka!

Questa ora di prove libere è un botta e risposta firmato Red Bull-Mercedes, con un continuo alternarsi di giri veloci di Hamilton, Russell e Verstappen, che si contendono le prime piazzole della griglia. Dopo la deludente gara a Singapore, le Frecce d’Argento avvertono più forte che mai la voglia di riscatto.

Mentre la monoposto di Leclerc viene ispezionata a seguiito dell’escursione sulla ghiaia e di lamentele del monegasco riguardo l’anteriore, sembra rifarsi minacciosa la pioggia. Le previsioni meteo per ora danno una gara bagnata. Ci sarà certamente da divertirsi!

Ritrovato un buon feeling con la sua Rossa, Sainz si prende la quinta posizione temporanea, ma, al termine della sessione, lo spagnolo non riesce ad andare oltre il sesto posto in classifica. In cima, invece, troviamo le due Mercedes, con Russell al comando (1’41”935), seguito dal compagno di squadra Hamilton (1’41”170) e da Verstappen (1’42”786). In quarta posizione Perez e, a sopresa, in quinta, Magnussen su Haas. Solo undicesimo Leclerc. Alonso, autore di una FP1 strabiliante, si ferma al settimo posto.

Di seguito, tutti i tempi della mattinata di oggi: