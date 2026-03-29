Analisi della redazione Formula 1 Gran Premio Giappone Primo piano GP Giappone, pagelle: Kimi continua la scalata 29 Marzo 2026 Valerio Vanazzi © Pirelli F1 Press Area L’Italia domina anche a Suzuka Sul tecnico e iconico Suzuka Circuit è andata in scena una gara sorprendente e ricca di colpi di scena. Il GP del Giappone 2026 della Formula 1 ha incoronato un nuovo protagonista assoluto: il giovanissimo Kimi Antonelli, autore di una rimonta e gestione perfetta che lo proiettano anche in testa al Mondiale. Eccovi tutte le nostre pagelle con voti sul GP del Giappone! Kimi Antonelli – pagelle stellari da 10 e lode Fenomenale. Dalla pole scivola indietro, ma sfrutta alla perfezione la Safety Car e poi domina. Seconda vittoria consecutiva e leadership mondiale: stiamo assistendo a qualcosa di speciale. Oscar Piastri – 9 Ritorno pesantissimo al GP del Giappone quando temeva di non poter neanche partire. Porta la McLaren sul podio con una gara solida e intelligente. Sempre più punto fermo. Charles Leclerc – 8,5 Concretezza pura. Difende il podio con autorità e tiene dietro Russell nel finale. La Ferrari c’è. George Russell – 7,5 Solido ma beffato. Strategia meno efficace rispetto al compagno e podio sfumato, ma resta protagonista. Lando Norris – 7 Meno brillante del solito. Porta punti importanti, ma oggi la McLaren era da podio. Il neo campione rischia di perdere già il trono. Lewis Hamilton – 7 Gara concreta e senza errori. Fa il massimo possibile, ma senza acuti. Pierre Gasly – 7,5 Ottima prestazione nelle retrovie. Sempre consistente. Max Verstappen – 5,5 Giornata opaca. Solo ottavo e mai davvero in partita: insolito per uno come lui ma il motore non collabora. Carlos Sainz – 5 Weekend difficile. Fuori dai punti e mai competitivo. Serve una reazione. Fernando Alonso – 5,5 Ci prova, ma la gara è anonima e chiude lontano dalla zona punti. Sergio Pérez – 4,5 Ancora in difficoltà. Lontano dai riflettori e senza ritmo. Oliver Bearman – 6 (sfortunato) Il suo incidente cambia la gara con la Safety Car. Fino a quel momento, weekend interessante. Il GP del Giappone di Suzuka cambia le gerarchie anche nelle pagelle: non è più solo una questione tra veterani. Antonelli si prende scena e mondiale, mentre McLaren e Ferrari confermano di esserci. Red Bull, invece, esce ridimensionata. Tags: 2026 Continue Reading Previous FORMULA 1 LIVE – GP GIAPPONE: la gara in diretta streamingNext GP Giappone: l’ordine di arrivo a Suzuka