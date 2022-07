C’è un GP che non è sicuro di rinnovare oltre il 2023…

La febbre per il terribile Max Verstappen sembra non assicurare che gli organizzatori del GP Olanda siano pronti a firmare il rinnovo della gara oltre il 2023

Da quando il pilota 24enne ha fatto il suo debutto in Formula 1, una marea arancione ha iniziato a essere presente in quasi tutte le gare. Ma la competitività di Verstappen e la passione mostrata dai suoi fans sembra non essere sufficiente per il rinnovo del GP d’Olanda dopo il 2023.

I promotori della gara, con Jan Lammers in prima fila, hanno un’opzione per prolungare il contratto fino al 2025. Una prelazione che però scadrà il 1° novembre di quest’anno. A parlare dei dubbi sulla possibilità che si continui a disputare il GP Olanda è stato Robert van Overdijk.

“La vendita dei biglietti non basta per far quadrare i conti. Se dipendesse solo ed esclusivamente dalla Formula 1, firmerei subito – ha raccontato al De Telegraaf, il quotidiano più influente del Paese – Il nostro evento è finanziato al 100% da privati e per andare avanti abbiamo bisogno del supporto di sponsor ed enti ufficiali. Finora, solo il comune di Zandvoort ci ha sostenuto sin dal primo giorno. Ed è fondamentale per noi che si prosegua così“.

Non si manda avanti la struttura con la sola vendita dei biglietti

Dopo un biennio difficile a causa della pandemia da Covid-19, quest’anno il GP Olanda è pronto al sold out per tutti e tre i giorni dell’evento.

Uno dei motivi che vedono tanti appuntamenti del calendario faticare a ospitare il campionato di Formula 1 riguarda proprio i biglietti d’ingresso, l’unica entrata che mettono in tasca i promotori.

I diritti televisivi o gli ingressi del Paddock Club, a esempio, sono di proprietà della Formula 1. Ecco perché ci saranno sempre più Gran Premi in difficoltà se vengono meno aiuti ufficiali da parte di comuni, Regioni o dello Stato stesso.

Rinnovi con incertezza

Una situazione comune a quella di tante altre gare. In passato è già successo che altri Gran Premi storici, tipo quello di Francia o Germania, dovessero rinunciare alla Formula 1. E nonostante qualcuno sia riuscito a tornare nel giro della massima formula automobilistica, i rinnovi dei contratti sono sempre pieni di dubbi e incertezze.

In questa particolare situazione versa proprio il tracciato di Spa Francorchamps che, il prossimo agosto, vedrà disputarsi la quattordicesima tappa del campionato 2022. Il futuro del GP del Belgio è in dubbio. Per fare in modo che gli organizzatori possano rinnovare il contratto con Liberty Media, infatti, a scendere in campo è stata la regione della Vallonia.