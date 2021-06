GP Francia, FP3: Verstappen davanti a tutti

Le FP3 del GP di Francia si sono concluse con il primo posto di Max Verstappen, seguito dalla Mercedes di Bottas e la Ferrari di Sainz

Questa mattina, i team sono scesi nuovamente in pista per prender parte alle ultime prove libere del weekend. I piloti hanno avuto a disposizione un’ultima ora per preparasi al meglio in vista delle qualifiche, che inizieranno alle 15:00. Red Bull e Mercedes si sono presentate in ottima forma, pronte a dare il tutto per tutto per sfidarsi sul circuito francese.

Al semaforo verde, i team sono scesi tutti con le mescole rosse per provare la qualifica. L’Aston Martin, invece, ha optato per un programma di lavoro diverso. Il team di Silverstone ha deciso di iniziare la mattina provando le mescole dure, per poi montare le rosse sul finale. A segnare il miglior tempo nelle FP3 è stato Verstappen, seguito da Bottas e uno straordinario Sainz, che torna a far sognare i tifosi.

IL RESTO DELLA CLASSIFICA

Quarto tempo per Perez, che resta distaccato di quasi un secondo dal suo compagno di squadra. Anche Hamilton si è mostrato in difficoltà, chiedendo più volte aiuto al team per cercare di migliorarsi. Il britannico è riuscito a segnare solo il quinto tempo, seguito da Norris e dalle due Alpine di Alonso e Ocon. A chiudere la top ten troviamo, invece, ci sono Gasly e Ricciardo.

Il primo pilota fuori dalla virtuale Q3 è Charles Leclerc, che però non preoccupa i tifosi che sanno di poter contare in qualche sua magia. A seguirlo Giovinazzi e le due Aston Martin che sembrano essere in difficoltà questo weekend. Il 15esimo tempo lo ha siglato il veterano Raikkonen, davanti alle due Williams, Tsunoda e le due Haas che chiudono la classifica.