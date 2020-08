GP F1 70: l’inaspettato e curioso ordine d’arrivo

Max Verstappen vince incredulo il GP del 70° Anniversario a Silverstone e ottiene così la nona vittoria della sua carriera. Ormai è risaputo che la Mercedes sta disputando un campionato a sé stante, ma i problemi di blistering e graining oggi hanno rimescolato le carte. Nell’ordine d’arrivo alle spalle dell’olandese vi sono i due piloti della Mercedes: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il finlandese era partito dalla Pole position. In quarta posizione vi è un arrembante Charles Leclerc.

RACE HIGHLIGHTS 🎬

Our 70th Anniversary Grand Prix at Silverstone was gripping right to the finish 🍿

Watch all the best bits ⬇️#F170 🇬🇧 #F1

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020