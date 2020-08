GP F1 70, griglia di partenza definitiva

Prima fila tutta Mercedes nel GP F1 70, con Bottas che beffa Hamilton nell’ultimo tentativo. Segue la griglia di partenza

Sono ancora una volta le Mercedes a monopolizzare la prima fila sul circuito di Silverstone, ma questa volta sarà Bottas a partire dalla pole del GP F1 70. Il finlandese, proprio sul più bello, ha trovato il colpo di reni che gli ha permesso di battere Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda piazza in griglia di partenza.

Sorprende il terzo tempo di uno splendido Nico Hulkenberg, a caccia del primo podio in carriera. Completa la seconda fila Max Verstappen, che come tanti è stato poco convinto sulla mescola da utilizzare per fare il tempo. Ottimo quinto posto per Daniel Ricciardo, a confermare la competitività di una Renault che sembra trovarsi a proprio agio nei velocissimi curvoni del tracciato inglese.

Continuano ad arrancare i ferraristi. Ottavo Charles Leclerc, che stavolta non è riuscito a mettere una pezza, addirittura undicesimo Sebastian Vettel che è rimasto fuori dalla Q3. Sconta una penalizzazione in griglia Esteban Ocon: il pilota francese è stato retrocesso di 3 posizioni per aver ostacolato George Russell nella prima fase delle qualifiche.

GRIGLIA DI PARTENZA

A seguire la griglia di partenza del GP del 70° Anniversario.

PRIMA FILA

Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

SECONDA FILA

3. Nico Hulkenberg

4. Max Verstappen

TERZA FILA

5. Daniel Ricciardo

6. Lance Stroll

QUARTA FILA

7. Pierre Gasly

8. Charles Leclerc

QUINTA FILA

9. Alex Albon

10. Lando Norris

SESTA FILA

11. Sebastian Vettel

12. Carlos Sainz

SETTIMA FILA

13. Romain Grosjean

14. Esteban Ocon

OTTAVA FILA

15. George Russell

16. Daniil Kvyat

NONA FILA

17. Kevin Magnussen

18. Nicholas Latifi

DECIMA FILA

19. Antonio Giovinazzi

20. Kimi Raikkonen

STATISTICHE

Valtteri Bottas con la Pole di oggi arriva a quota 13 e raggiunge i numeri di nomi importanti nella storia della Formula 1 come quelli di Graham Hill, Jack Brabham, Jacky Ickx, Jacques Villeneuve, Mark Webber e Juan Pablo Montoya.

Danilo Tabbone