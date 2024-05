GP Emilia Romagna, Verstappen in difficoltà: “Ho dovuto spingere molto”

Emozionante arrivo in volata in quel di Imola: il campione della Red Bull in difficoltà come mai da tempo, però il primo posto resta suo

Max Verstappen è il vincitore del GP dell’Emilia Romagna. Ma oggi c’è qualcosa di diverso. Oggi l’olandese se l’è sudata fino al fotofinish, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco dal Lando Norris. Il pilota della McLaren ha insidiato il campione olandese negli ultimi dieci giri, vicinissimo a soffiargli via la vittoria.

With that victory, Verstappen’s start-to-win ratio is now 30.7% 📈 That makes him the best on the current grid, edging ahead of Hamilton’s 30.4% 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hLMQZFJaZ0 — Formula 1 (@F1) May 19, 2024



A Imola la Red Bull non si presenta al meglio della sua forma. Verstappen infatti, pur mantenendo la leadership per tutto il Gran Premio, non è mai riuscito a distaccarsi più di dieci secondi dal secondo in classifica. E dopo una bandiera bianco-nera causata dall’infrazione dei track limits, la situazione si è complicata ulteriormente con il cambio gomme.

GP EMILIA ROMAGNA, VERSTAPPEN: “ABBIAMO FATICATO DI PIU'”

E così commenta la sua corsa Verstappen: “Per tutta la gara ho dovuto spingere molto per cercare di creare un vantaggio.” afferma. “All’inizio le mescole morbide erano piuttosto forti. Sulle dure invece è stata un po’ più difficile gestire la situazione, soprattutto nei primi dieci giri non avevo più aderenza e scivolavo moltissimo, e ho visto Lando che si avvicinava. Ma è davvero molto difficile quando gli pneumatici non funzionano più, e devi spingere comunque al massimo. Non potevo permettermi troppi errori. Ci siamo riusciti, e sono estremamente contento di aver vinto oggi“.



Il weekend era partito in modo sbagliato, ma il lavoro dei meccanici della Red Bull ha permesso a Verstappen di ritrovare l’armonia con la propria monoposto. “Abbiamo cambiato tanto nella vettura. Non avevamo tante informazioni alla vigilia della gara, e forse è per quello che abbiamo faticato di più. Ma da come è partito il weekend e da quello che abbiamo fatto ora siamo molto felici, sia per la pole sia per la vittoria.” ammette per concludere.