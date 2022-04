GP Emilia Romagna, Perez: “Il mio obiettivo è vincere”

Volano le Red Bull nel Gran Premio d’Emilia Romagna: il weekend italiano si conclude con la doppietta Verstappen-Perez e la Ferrari fuori dal podio

A Imola grande festa per il team di Milton Keynes. Dopo la disavventura della scorsa gara in Australia, Max Verstappen si prende di forza la vittoria. Seguito in seconda posizione dal compagno di squadra Sergio Perez, concludendo il Gran Premio d’Emilia Romagna con una fantastica doppietta. La prima per i Tori dal 2016.

SIMPLY LOVELY!! 👊 Bringing home our first 1-2 since 2016 🏆 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/uopMqsiJEU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 24, 2022

Leclerc era rimasto all’inseguimento del messicano per gran parte della gara, prima di perdere la monoposto in un testacoda: “Una lotta molto intensa.” commenta Perez, prima del podio del Gran Premio d’Emilia Romagna. “Fino a verso metà gara eravamo in lotta ed era tutto sotto controllo. Ma poi hanno cominciato a inseguirci con le soste ed è stato un po’ un gioco per il riscaldamento delle mescole lì dietro”.

“La cosa più importante era non commettere errori, perché con queste condizioni era parecchio insidioso e ottenere una doppietta in queste condizioni è un gran risultato per il team. Abbiamo avuto tanta sfortuna, un inizio di stagione difficile. Ma sono tanto contento che oggi tutti sorridono“.

UNA RED BULL PIU’ ADATTA PER IL MESSICANO

Alla domanda riguardo se questa monoposto si addica di più al suo stile di guida, Perez ha risposto in modo affermativo. “Il mio obiettivo è vincere.” ha dichiarato con convinzione. “E’ stata una grande giornata, ma dobbiamo continuare a lavorare. Penso che ci sono ancora alcuni settori dove dobbiamo continuare a migliorare per avvicinarci alla vittoria, ma sono molto contento che abbia vinto Max quest’oggi.” conclude il messicano.