GP Eifel, Williams: “Non siamo soddisfatti, ma domani sarà interessante”

In occasione delle qualifiche del GP dell’Eifel la Williams per l’ennesimo weekend ha fatto bella figura, e George Russell per l’ennesima volta ha terminato davanti al compagno.

Niente ingresso nel Q2 nel GP dell’Eifel per le due Williams, ma nonostante ciò con una sola prova libera disputata (le FP3) nella medesima giornata delle qualifiche, i due giovani piloti hanno detto la loro, con George Russell che ha chiuso in diciassettesima posizione e Nicholas Latifi in diciottesima con un gap di due decimi circa.

UN SABATO INTENSO

Come già anticipato, quella di sabato è stata concretamente la prima giornata del Gran Premio al Nurburgring in cui si è vista azione in pista, e Dave Robson il responsabile delle prestazioni dei veicoli della Williams, ha ammesso che: “Dopo una giornata frustrante di venerdì, è stato bello uscire dal garage oggi”.

Proseguendo, analizza il lavoro del suo team e dice che: “Abbiamo avuto una sessione produttiva e crediamo di aver messo la macchina in un buon finestre per la gara di domani. Le qualifiche sono state un po’ deludenti perché la macchina ha avuto il ritmo per qualificarsi per il Q2, ma non siamo riusciti a mettere insieme il giro, mancando il cut-off di circa mezzo”.

Infine conclude, ammettendo che i problemi sono nati quando sono stati fatti i giri sui secondi e sui terzi set, nonostante abbiano apportato diverse modifiche considerevoli dalle libere 3 alle qualifiche: “Non ero del tutto soddisfatto dei miei giri sul mio secondo e terzo set di gomme“.

“Erano un po’ disordinati con alcuni scatti qua e là che hanno fatto male il tempo di giro, quindi sono un po ‘deluso su questo fronte. Abbiamo apportato alcune modifiche considerevoli dalle FP3 alle qualifiche per ottenere l’equilibrio più nella finestra, cosa che credo abbiamo fatto. Penso che domani sarà interessante a prescindere, potrebbero essere condizioni miste, quindi non vedo l’ora”.