GP Eifel: Sainz e Norris indossano un casco speciale

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Un tema assolutamente importante, che ancora ora oggi viene spesso considerato un tabù. Sainz e Norris hanno così deciso di sensibilizzare i fan indossando un casco speciale. La coppia dei piloti McLaren ha creato un design particolare in collaborazione con Mind, un ente di beneficenza britannico specializzato in questo campo. L’associazione, nata nel 1946, al momento focalizza le sue attività sulla risposta alla pandemia, che sottopone la popolazione mondiale a livelli di stress e angoscia senza precedenti.

La collaborazione è iniziata a luglio e da allora ha raccolto ben 190.000 £ di cui 70.250£ grazie a dei caschi dipinti da Sainz e Norris, messi poi all’asta nel mese di agosto. Due mesi dopo, il team di Woking ha deciso di ricreare i due caschi, per permettere ai piloti di sfoggiarli durante il GP Eifel, che si svolgerà questa domenica sul circuito del Nürburgring.

Carlos and Lando will be wearing some very special lids in Germany this weekend in support of #WorldMentalHealthDay and @MindCharity. You might recognise the design! 🎨🤩

