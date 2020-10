GP Eifel, FP1: la pioggia cancella la sessione

Michael Masi attende un’ora prima di cancellare definitivamente la prima sessione di prove libere del GP dell’Eifel

La prima sessione di prove libere del GP dell’Eifel era molto attesa per il debutto di Mick Schumacher in Alfa Romeo ma la pioggia ha costretto la direzione gara a cancellare il turno. Dopo un’ora di attesa Michael Masi comunica la decisione di cancellare la sessione di prove libere vista l’impossibilità dell’elicottero medico di alzarsi in volo.

La grande attesa del debutto all’interno di un weekend di gara di Mick Schumacher viene posticipata a, presumibilmente, una prossima sessione di prove libere durante la stagione. Le nuvole basse non hanno permesso all’elicottero di volare sopra al circuito del Nurburgring, non garantendo così la sicurezza necessaria per far scattare il turno di libere. La pioggia e il freddo erano due elementi particolarmente temuti già prima del weekend di gara e si stanno confermando una grossa problematica.

Chance rimandata, ma in questo caso solo di qualche ora, anche per Ferrari di testare le nuove parti aerodinamiche introdotte questo fine settimana sulla vettura. Il team di Maranello si è presentata ieri sul circuito tedesco con una nuova parte del pacchetto aerodinamico portato a Sochi. La pioggia e il grande freddo andranno senza dubbio a rendere più difficile la valutazione dei nuovi componenti.

Con la seconda sessione che si prevede ancora bagnata, i team potrebbero essere costretti a rimandare a domani le prove d’assetto in vista della qualifica. Considerando che in era ibrida non si è mai corso sul circuito tedesco sarà particolarmente importante ritrovare i riferimenti con questa nuova generazione di vetture. Il rischio è di incorrere in un weekend simil Imola quando, ricordiamo, si svolgerà solamente la sessione di prove libere del sabato. L’appuntamento si sposta alle 15 quando team e piloti sperano di poter scendere in pista per cominciare il lavoro del fine settimana.