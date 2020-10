GP Eifel, FP2: sessione annullata causa meteo

Anche questa seconda sessione di prove libere è stata cancellata a causa della pioggia e della scarsa visibilità sul circuito. Oggi le vetture non gireranno

Situazione non facile per team e piloti. Molti di loro infatti non hanno mai corso sullo storico tracciato del Nurburgring. Il circuito tedesco non figurava nel calendario mondiale da ben 7 anni. Rientrato in gioco per far fronte alla riorganizzazione del Circus in seguito alla pandemia, sta riservando (spiacevoli) sorprese ai suoi ospiti. Ricordiamo infatti che il GP di Germania al Nurburgring si teneva di solito nel mese di luglio, in piena estate, con un clima certamente più clemente. Clima che invece ha dato qualche problema anche con l’avvio di questa seconda sessione pomeridiana, anch’essa annullata dalla pioggia e dalla nebbia, che hanno impedito all’elicottero medico di alzarsi in volo, non potendo così garantire il trasporto all’ospedale più vicino in un massimo di 20 minuti. Stessa situazione questa mattina, con la cancellazione delle FP1 a causa del medesimo problema. Insomma, le basse temperature, accompagnate da pioggia e scarsa visibilità, si stanno rivelando delle importanti incognite del weekend, anche se potrebbero poi lasciare spazio a una gara asciutta.

GP Eifel, FP2 bagnate: sessione annullata causa meteo.

Nella vana attesa del semaforo verde, abbiamo anche assistito a una divertente diretta Instagram in cui Carlos Sainz ha impartito qualche lezione di spagnolo al suo compagno di team, Lando Norris. Come è facile intuire dai nomi dei protagonisti, risate assicurate! Una bellissima immagine anche quella con i due piloti di casa Sebastian Vettel e Mick Schumacher, che avrebbe dovuto girare con Alfa Romeo durante la FP1. Il quattro volte campione del mondo ha infatti mostrato con orgoglio il suo casco con un omaggio al Kaiser.

POSSIBILI QUALIFICHE E GARA SULL’ASCIUTTO

Dalle previsioni, sembrerebbe che le sessioni di qualifica e la gara di domenica saranno invece sull’asciutto, ma non è certo. Data l’instabilità del meteo, non sarà certo facile per i team ottimizzare il tempo a disposizione e preparare un corretto settaggio delle monoposto in vista di domenica.

Attendiamo dunque la giornata di domani: le FP3 sono previste per le ore 12:00 e le qualifiche per le 15:00.