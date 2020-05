“GP di Montecarlo impossibile che si svolgesse”

Altri eventi sono in calendario nel Principato e riposizionare il weekend della Formula 1 in altre date del calendario non sarebbe stato possibile

Michael Boeri, presidente dell’Automobile Club di Monaco, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla cancellazione del GP di Monaco e perché non è stato possibile recuperarlo più avanti.

“ERA TUTTO PRONTO”

“Era impossibile mantenere l’evento. Inoltre, on siamo i soli nel Principato di Monaco. Ci sono molti eventi tra agosto e ottobre, non possiamo sovrapporli. Soprattutto perché ci vogliono 45 giorni per assemblare il circuito e 25 per smontarlo“, ha affermato dichiarazioni ai media di The Race.

“Era tutto pronto. Sfortunatamente, era impossibile combattere un’epidemia che stava guadagnando terreno così rapidamente. La Formula 1 e la FIA hanno annunciato che gli eventi di maggio non si sarebbero tenuti, quindi noi non avevamo altra opzione. Alcuni circuiti affrontano solo ora le difficoltà che abbiamo dovuto risolvere due mesi fa”, ha concluso.

Adesso la stagione dovrebbe iniziare il 5 luglio, dal circuito del Red Bull Ring, in Austria.