GP di Germania: Nürburgring vicino all’annuncio ufficiale

Lettura in 1 minuto

Lettura in 1 minuto

Il GP di Germania con molta probabilità si disputerà: il Gran Premio tedesco sarà al Nürburgring, vicino alla conferma

Il calendario ufficiale di Formula 1 è stato drasticamente modificato causa Covid-19. Molte delle tappe nella prima parte di mondiale sono state cancellate o posticipate a data da destinarsi. Molte altre tappe, invece, sono state inserite in calendario. Novità di questi giorni riguarda il GP di Germania. Sembra vicino all’ufficialità, infatti, il circuito del Nürburgring.

In molti presumevano che il GP di Germania si sarebbe svolto ad Hockneheim, dal momento che sia Liberty che il circuito avevano ammesso di aver avuto diverse conversazioni a riguardo. Ma oggi, gli addetti al layout del Baden-Württemberg hanno annunciato che stanno lasciando perdere questo circuito. Così, è emerso il nome del Nürburgring.

I responsabili di Hockenheim hanno chiaramente affermato che il loro rifiuto si basa sul fatto che non vogliono vedere numeri rossi nelle loro finanze. Inoltre, le regole dello stato del Baden-Württemberg non hanno permesso nemmeno di avere una capacità minima di spettatori. Dato di fondamentale importanza, considerando il periodo particolare in cui stiamo vivendo.

UNA RICONFERMA PER IL GP DI GERMANIA

Per anni, il GP di Germania si è alternato tra Hockenheim e Nürburgring. Nessuno dei circuiti, però, aveva abbastanza risorse per tenere l’evento ogni anno. Così quando il Nürburgring è stato quasi condannato alla chiusura sette anni fa, il circuito di Hockenheim è rimasto solo in anni dispari.

Da sempre, il GP di Germania è stato fonte di gare strepitose. Come quella del 2019, che vide moltissimi DNF, il podio per Kvyat ed una spettacolare rimonta di Vettel. Per Liberty, sicuramente, poter correre di nuovo al Nürburgring sarebbe di fondamentale importanza.

Potrebbe essere un primo passo per avere il GP di Germania su base annuale. Potrebbe essere importante dal punto di vista degli sponsor, con Mercedes che gioca in casa. Sicuramente, potrebbe essere rigenerante avere un circuito dove ogni tifoso, nel suo piccolo, proverà emozioni diverse ogni volta che vede le monoposto gareggiare.