GP Messico, Verstappen: “Domani possiamo lottare”

Verstappen ha concluso le qualifiche del GP del Messico in terza posizione, tuttavia, resta fiducioso in vista della gara perchè è certo di poter lottare

La Red Bull si è presentata sul circuito del Messico da favorita, tuttavia, ne esce sconfitta dalle qualifiche che si sono disputate oggi. La prima fila è dominata dalle due Mercedes di Bottas e Hamilton, mentre il pilota olandese si è dovuto accontentare della terza piazza.

Prima dell’inizio delle qualifiche, la Red Bull ha dovuto lavorare duramente su entrambe le vetture per sistemare un problema all’ala posteriore. Inoltre, durante il secondo tentativo nel Q3, Verstappen ha alzato il piede perchè ha visto davanti a sé uscire di pista Tsunoda e Perez. Ciò ha sicuramente impattato sulla performance del pilota numero 33, che non è riuscito a portare a termine il giro.

Not our Quali but up for a Bull Fight tomorrow 😤 Quali result #MexicoGP 🏁 BOT, HAM, Max P3, Checo P4, GAS, SAI, RIC, LEC, TSU, NOR. #F1 pic.twitter.com/PmyVzhNBO8 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 6, 2021

VERSTAPPEN: “MEGLIO P3 CHE P2 QUI”

Tuttavia, l’olandese si è detto positivo e si è sforzato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Verstappen sa infatti che potrà lottare e che tutto potrà succedere. Al termine delle qualifiche ha spiegato: “Abbiamo perso un po’ il bilanciamento. Nell’ultimo giro mi sembrava di star facendo un buon tempo. Non so cosa sia successo davanti a me, ho visto due piloti uscire dalla pista e pensando avrebbero esposto la bandiera gialla ho deciso di alzare il piede. Va di conseguenza che il giro è stato distrutto“.

“Per quanto riguarda il lavoro fatto sull’ala posteriore, è vero, abbiamo dovuto risolvere in fretta e lavorare sodo ma non credo sia stato un problema perchè abbiamo risolto il tutto prima quelle qualifiche. Secondo me, anche senza avere un ottimo bilancimaneto, il giro della pole era alla nostra portata. Il terzo posto non è fantastico, non è quello a cui ambivo ma è sempre meglio del secondo posto su questa pista. Domani non useremo queste gomme, quindi il gioco è aperto. Domani lotteremo”, ha concluso.