GP Messico, Verstappen: “È stato tutto fantastico!”

L’olandese ha vinto per la terza volta consecutiva la tappa messicana, portando sempre più verso di sé il titolo mondiale

Dopo una partenza sensazionale, Max Verstappen ha vinto per la terza volta in carriera il GP del Messico. L’olandese, che partiva in terza posizione, ha saputo cogliere un clamoroso errore di Bottas, tirando una staccata in curva 1 e lasciandosi alle spalle entrambe le Mercedes. Da quel momento in poi, non ce n’è stata più per nessuno: l’olandese è rimasto fondamentalmente sempre in testa alla classifica, allungando su Hamilton nella lotta al mondiale. Unico neo? Bottas è riuscito a soffiargli il giro veloce.

LA PARTENZA COME CHIAVE DI VOLTA PER VINCERE LA GARA

“È abbastanza larga la pista, quindi mi ha permesso di rischiare. Ho dovuto frenare molto tardi: ci sono riuscito e sono riuscito a passare dal terzo al primo posto. Questo mi ha permesso di costruire la gara perché poi ho potuto concentrarmi solo su me stesso. La macchina aveva un passo incredibile e ho potuto fare una bella gara. Questa gara è stata tutta lineare…quindi è stato tutto molto bello“.

Queste sono state le prime parole di Verstappen al termine del GP del Messico, che l’olandese ha trovato perfetto nella gara della domenica. Inoltre, grazie anche all’entusiasmo dimostrato nei confronti del compagno di team da parte del pubblico, il pilota della Red Bull ha trovato la giusta carica per andare fino alla fine, senza commettere nessun errore.

Dalla gara messicana Verstappen esce in testa alla classifica piloti, ma ha sottolineato di non essersi affatto seduto sugli allori in vista delle ultime tappe del mondiale: “La strada è ancora lunga, ovviamente è messa bene ma le cose possono cambiare da un momento all’altro. Adesso guardo al Brasile, perché anche lì ho molti bei ricordi“, ha commentato nel corso delle dichiarazioni al termine del GP.