GP del Belgio, Verstappen: “E’ stato difficile, ma siamo primi”

Nelle qualifiche del GP del Belgio Max Verstappen ha conquistato la nona pole position in carriera

Max Vertstappen è riuscito ad avere la meglio al termine delle lunghe e complicate qualifiche del GP del Belgio. La pioggia incessante ha reso difficile la gestione delle gomme e la guida su uno dei tracciati più belli e ostici del calandario. Il pilota olandese si è affidato alle sua straordinarie capacità per riuscire a compiere un’altra magia.

Sul bagnato non ha mai deluso e oggi ha riconfermato le aspettative di moltissimi fan, che lo hanno sostenuto dagli spalti. Dopo la pausa estiva, Verstappen si è presentato in ottima forma riuscendo a conquistare la nona pole in carriera, davanti a un incredibile George Russell e al rivale per il mondiale Lewis Hamilton.

VERSTAPPEN SODDISFATTO DELLE QUALIFICHE

Al termine delle qualifiche, Verstappen si è detto molto contento del risultato ottenuto. Infatti, al microfono di Webber ha così dichiarato: “Le qualifiche sono state molto insidiose. Era difficile tenere la macchina in pista, trovare le condizioni giuste per le gomme al momento giusto e non è stato semplice ricapire le nuove condizioni dopo la lunga pausa nel Q3. Nonostante tutto, siamo primi e questo è l’importante. E’ una pista fantastica sulla quale guidare, ma anche impegnativa sul bagnato“.

Nelle qualifiche del GP del Belgio, un ruolo importante lo ha rivestito la gestione delle gomme. A questo proposito, l’olandese ha spiegato: “Come abbiamo visto, nel Q1 siamo usciti con le gomme da estremo bagnato e andavamo molto lenti. Abbiamo poi cambiato con le intermedie, che non vanno bene quando c’è molta acqua in pista e diventa tutto più complicato. Sono molto contento di aver fatto una qualifica come questa dopo la pausa esistiva e di aver portato a casa un’altra pole position“.