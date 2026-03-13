GP Cina, Russell: “La vettura è stata una gioia da guidare”

Terminate le qualifiche Sprint del GP Cina: George Russell sul gradino più alto

Cala il sipario sulla prima qualifica Sprint della stagione. A chiudere sul gradino più alto, ancora una volta, George Russell, che inizierà il GP Cina dalla prima casella. Prima pole in qualifica Sprint per il pilota britannico. Quest’ultimo seguito nuovamente dal compagno di squadra Kimi Antonelli, che però molto probabilmente scalerà di tre posizioni per Impeding. Terzo tempo più veloce per Lando Norris.

Le dichiarazioni di Russell

Acclamato dal pubblico, George Russell non ha mancato di ringraziare più volte i presenti. “Innanzitutto salutiamo tutti i tifosi qui in Cina, grazie perché avete dato un sostegno incredibile a tutti“, sono state le prime parole del pilota. “La monoposto dà sensazioni fantastiche. Dopo Melbourne di nuovo una vettura ottima con il motore che è andato molto bene. Oggi è stata davvero una gioia da guidare. Inoltre, rispetto allo scorso anno, questa pista e mi è sembrata davvero molto veloce e molto diversa da Melbourne“.

Durante l’intervista non sono inoltre mancati commenti sulla popolarità del britannico in Cina. “E’ stato davvero surreale vedere così tanti cappellini blu che ci sostenevano sugli spalti. Io ho abbracciato questa cultura con dei caschi speciali nel corso degli ultimi due anni e credo che ciò sia stato molto apprezzato“. Citata, tra le altre cose, anche la Sprint di domani. Gara dove sono previste Ferrari molto veloci e vicine. Ma Russell non si scompone: “da Melbourne abbiamo lavorato solo su questo. Cercare di scattare meglio dalla linea e credo abbiamo trovato diversi miglioramenti. Melbourne è stato un po’ più confusa nei primi giri rispetto a quello che avrei voluto, ma lo vedremo domani. Nel complesso, comunque, non è andata troppo male“. E con un saluto in lingua locale, “grazie, grazie” in cinese, il britannico conclude l’intervista. Pronto per domani.

