GP Cina, Russell: “è stata una battaglia difficile”

Russell conquista la seconda posizione al GP di Cina

George Russell conclude il GP della Cina al secondo posto. Sventola la bandiera a scacchi nel circuito di Shanghai e Mercedes festeggia la seconda doppietta stagionale. A conquistare il gradino più in alto del podio è il suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, con la sua prima vittoria in carriera. Conclude il podio, Lewis Hamilton.

Una gara leggermente più difficile quella affrontata da Russell. Inizialmente partito male allo scattare dei semafori, il pilota britannico ha dovuto cedere la posizione alle due Ferrari. Restato alle spalle delle due monoposto del team italiano per diversi giri, il pilota della scuderia con sede a Brackley ha aspettato il momento più opportuno per tentare l’attacco. Da quel momento è riuscito a gestire bene la gara portandosi a un distacco significativo.

Le dichiarazioni del britannico post gara

IT’S P2 FOR GEORGE pic.twitter.com/rtxNZ4DQmV — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

George Russell ha concluso il Gran Premio della Cina al secondo posto. Al gradino più in alto del podio troviamo il compagno di squadra, Kimi Antonelli che conquista la sua prima vittoria in carriera. “Congratulazioni per Kimi. È molto speciale vincere la prima gara e lui sta guidando in modo fantastico, specialmente questo weekend. Sono felice di essere sul podio con lui”, si è congratulato il pilota inglese.

L’ex pilota della Mercedes Lewis Hamilton conquista il suo primo podio con la Ferrari. “Sono felice anche per questo ragazzo qua”, ha dichiarato il ventottenne, congratulandosi con il suo ex compagno di squadra. In riferimento alla sua gara, il pilota numero 63 commenta: “È stata una battaglia difficile. Entrambi siamo partiti nuovamente male permettendo alle Ferrari di sorpassarci”. Nonostante questo la scuderia tedesca è riuscita a portarsi a casa la seconda doppietta stagionale. “Abbiamo fatto nuovamente doppietta e non potevo chiedere di meglio”.