GP Cina, Bearman: quinto posto e rimonta da applausi per la Haas

Il GP di Cina regala a Bearman un quinto posto di grande carattere. Il pilota della Haas scatta dalla decima casella con gomme medie e guadagna subito posizioni al via, portandosi sesto al termine del primo giro. La sua corsa rischia però di finire quasi subito: la monoposto di Hadjar va in testacoda proprio davanti a lui, costringendolo a una manovra evasiva che lo fa scivolare fino alla dodicesima posizione.

La rimonta e la sosta perfetta di Ollie

Bearman non si scoraggia e inizia una paziente rimonta. Supera Verstappen nel corso del primo stint, prima che la safety car cambi le carte in tavola al giro dieci. Il pilota Haas rientra ai box per montare le gomme dure, rientrando in settima posizione. Una volta in pista, supera Ocon e Colapinto per conquistare il quinto posto, che conserva fino alla bandiera a scacchi. Dieci punti preziosi, che confermano il buon momento della Haas, ora quarta nel Campionato Costruttori con 17 punti.

«È stata una grande gara, non avremmo potuto chiedere di più», ha dichiarato Bearman. «Al primo giro sono stato molto sfortunato con il testacoda di Hadjar davanti a me: pensavo che la nostra gara fosse finita. Per fortuna la safety car è arrivata nel momento giusto, ne abbiamo approfittato e la vettura era molto veloce oggi. Sono contentissimo».

Ocon penalizzato, mentre Antonelli vince

Giornata più complicata per il compagno di squadra Ocon, partito tredicesimo con gomme dure. Il francese era riuscito a risalire fino alla terza posizione durante la safety car, ma con pneumatici più vecchi ha ceduto terreno. Al giro 29 si è fermato per montare le medie, ma il contatto con Colapinto gli è costato una penalità di dieci secondi. Ocon ha chiuso quattordicesimo.

In testa, il GP di Cina ha incoronato Antonelli, al suo primo successo in Formula 1 davanti al compagno di squadra Russell e a Hamilton.