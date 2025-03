GP Cina, Piastri: “Carico di essere in pole position”

Un nuovo poleman in Formula 1! Oscar Piastri sbaraglia la concorrenza e conquista la partenza dal palo per la prima volta in carriera nel GP di Cina

L’aveva già conquistata in versione Sprint, ma mai in una sessione ufficiale di qualifica. Oggi è arrivata, con tanto di record della pista strappato a Hamilton da ieri: Oscar Piastri conquista la pole position del GP di Cina. Già secondo nella gara breve della mattinata, l’australiano ha avuto la soddisfazione di regalare a McLaren la seconda partenza al palo consecutiva in stagione del team.

In Cina ci si diverte, ma la qualifica non è perfetta

“Mi piace che sia sembrato così perché dalle mie sensazioni non sembrava“ afferma il numero 81 post qualifica quando affermato fosse al top durante la sessione. “Però nel Q3 ho trovato tanta velocità, mentre nel Q1 e Q2 stavo genuinamente faticando. Però la macchina ha preso vita nel Q3 e anche io, diciamo, ho preso vita. Sono abbastanza contento di quello che ho fatto, anche se questi giri sono stati un po’ pasticciati. Sono davvero molto carico di essere in pole position, molto contento”.

Sul giro record della pista, afferma: “È un circuito molto divertente con il nuovo asfalto che ha tantissima aderenza, per noi la miglior sensazione al mondo. Il problema è che quando perdi il grip è molto doloroso, abbiamo visto tanti spaventi, tanti errorini perché quando c’è questo tipo di asfalto è piuttosto complicato. Però quando azzecchi il giro è davvero eccezionale. Per cui accetto volentieri questo giro più veloce”.

“Spero [che partire con aria pulita] possa aiutarmi” continua. “Cercherò di tenermi nell’aria pulita, però ero abbastanza contento dopo la sprint, penso che abbiamo fatto il massimo ed ero abbastanza contento. Chiaramente sarei stato più contento arrivando un posto più in alto, però per come si è sviluppata la gara non potevo chiedere molto di più. Per cui spero di aver imparato tanto stamattina a e spero di metterlo a frutto domani”. Ottime premesse quelle del sabato per Piastri e McLaren, che cercheranno in tutti i modi di portare a casa la seconda vittoria Papaya.