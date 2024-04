GP Cina, Perez: “Sono ottimista per domani”

Sergio Perez, grazie a una RB20 semplicemente perfetta, conquista la seconda piazza del GP di Cina e partirà alle spalle di Max Verstappen

La Formula 1, dopo cinque anni di distanza, torna a Shanghai con un bellissimo inizio di weekend di gara. Perez, dopo una qualifica della Sprint Race zoppicante, migliora piano piano il suo GP della Cina. Chiude la sessione cronometrata, utile alle posizioni della gara della domenica, in seconda posizione dietro Verstappen, andando a monopolizzare la prima fila. Il messicano cercherà di sfruttare questa possibilità per conquistare la prima vittoria stagionale, rilanciandosi come contendente per la conquista del titolo.

It wasn’t easy, the track conditions changed a lot, but at the end was a pretty good Saturday for us.

First, we managed to get good points after an intense fight in the Sprint Race and then a great team result securing the front row for tomorrow.

Still some room for improvement,… pic.twitter.com/X9NBKLmSGf — Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 20, 2024



Perez, intervistato a fine gara, dichiara che: “Sono state delle qualifiche intense, ho rischiato l’eliminazione in Q1. Ho dovuto sacrificare un giro, a causa di traffico causato da una Williams, tornando in pista con gomme nuove e passando per un soffio. Nella seconda sessione di qualifiche ho trovato un ottimo ritmo e anche un bilanciamento migliore. Ci sono stati dei progressi, tra le varie sessioni, ma alla fine mi è mancato qualcosa per ambire alla pole position. Per la gara di domani è tutto in gioco, andremmo a lottare e sicuramente a disputare una bella gara. Sono ottimista per domani, abbiamo avuto un ottimo long run.”.

Lo scudiero che sfida il cavaliere?

Perez, dopo la scorsa stagione, cercherà di non farsi sopraffare dalla pressione e proverà a mettere in difficoltà il suo compagno di squadra. Tuttavia, sarà la Red Bull in grado di rendere ciò possibile? Se il messicano riuscirà davvero a rispondere colpo su colpo a Verstappen, potrebbe trovarsi ad affrontare i favoritismi del box nei confronti dell’olandese. Se il nativo di Guadalajara riuscirà, magari chiedendo qualche consiglio ad Alonso, a rendersi sordo alle voci che lo vedono come semplice scudiero e non capace di mettere in difficoltà il proprio compagno, potrà diventare un serio contendente all’alloro mondiale.